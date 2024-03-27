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Москва разгоняет новость о якобы потере ВСУ Левобережья: в Украине отреагировали

Центр стратегических коммуникаций и безопасности отмечает, что такие сообщения пропаганды РФ являются составной частью спецоперации "Майдан-3"

сегодня, 12:05
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Кравцев Сергей
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Российские пропагандисты принялись активно распространять фейковое сообщение о якобы потере украинскими защитниками территорий на левом берегу Днепра в Херсонской области. в свою очередь в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Москва разгоняет новость о якобы потере ВСУ Левобережья: в Украине отреагировали

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Вместе с месседжем о якобы потере Украиной Левобережья путинские пропагандисты утверждают: "Страны Запада смирились с потерей".

Как утверждают аналитики СтратКома, распространение нарративов о том, что вскоре Украина "потерпит военную катастрофу" и "потеряет значительные территории на востоке и юге", — типичные приемы Кремля. Они направлены на деморализацию украинского общества, распространение панических настроений и ощущение бессилия, что является составной частью спецоперации "Майдан-3", отмечает SPRAVDI.

"На самом деле вбросы о якобы будущем захвате Харькова, Сум, Одессы, о новом наступлении на Киев не имеют реального подтверждения", – говорится в сообщении.

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Источник: https://t.me/spravdi/37536
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