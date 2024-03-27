Москва разгоняет новость о якобы потере ВСУ Левобережья: в Украине отреагировали

Российские пропагандисты принялись активно распространять фейковое сообщение о якобы потере украинскими защитниками территорий на левом берегу Днепра в Херсонской области. в свою очередь в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Вместе с месседжем о якобы потере Украиной Левобережья путинские пропагандисты утверждают: "Страны Запада смирились с потерей".

Как утверждают аналитики СтратКома, распространение нарративов о том, что вскоре Украина "потерпит военную катастрофу" и "потеряет значительные территории на востоке и юге", — типичные приемы Кремля. Они направлены на деморализацию украинского общества, распространение панических настроений и ощущение бессилия, что является составной частью спецоперации "Майдан-3", отмечает SPRAVDI.

"На самом деле вбросы о якобы будущем захвате Харькова, Сум, Одессы, о новом наступлении на Киев не имеют реального подтверждения", – говорится в сообщении.

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