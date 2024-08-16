Москва очень сильно хочет переговоров: на какие шаги идет, чтобы их ускорить

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Ткачик Олеся
Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "коварному Западу" выгодна война в Украине, на которой гибнут русские и украинцы, поэтому ее нужно остановить.
Переговоры Украины и РФ
При этом он считает, что обсуждать само заявление нет смысла, как и напоминать Лукашенко, кто начал войну и через чью территорию оккупанты заходили в Украину. Главное, что сам Лукашенко вряд ли собрался бы это озвучивать.
По его словам, ключевым вопросом остаются условия, на которых в Москве готовы заключать мир. Их прежние инициативы — признать российскими все оккупированные территории — понимания у Киева и Запада не встретили.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, Лукашенко заявил, что пора прекращать "драчку" между Украиной и Россией и заключать мирные договоренности.
При этом в Третьей штурмовой тоже считают, что пришло время для заключения мирных договоренностей. Там считают, что соседи РФ должны приложить руку к ее расчленению и нейтрализации любых угроз, которые могут исходить от нее в будущем.
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