Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "коварному Западу" выгодна война в Украине, на которой гибнут русские и украинцы, поэтому ее нужно остановить.

Переговоры Украины и РФ

"Странно, что он про Китай не вспомнил, конечно. На мой взгляд, именно Поднебесная самый главный выгодополучатель в этой истории", — отметил военный Кирилл Сазонов.

При этом он считает, что обсуждать само заявление нет смысла, как и напоминать Лукашенко, кто начал войну и через чью территорию оккупанты заходили в Украину. Главное, что сам Лукашенко вряд ли собрался бы это озвучивать.

"Скорее всего он ретранслирует то, что ему поручил Кремль. То есть Москва хочет переговоров. Очень. Видимо, заход ВСУ в Курскую область все-таки достаточно сильно ударил по их репутации", — считает военный.

По его словам, ключевым вопросом остаются условия, на которых в Москве готовы заключать мир. Их прежние инициативы — признать российскими все оккупированные территории — понимания у Киева и Запада не встретили.

"Новых условия мы не слышали. Но на фоне заявлений Лукашенко про переговоры становится понятнее та поспешность, с которой оккупанты хотят захватить всю Донецкую область. Впрочем, кроме небольшого продвижения на Покровске и совсем незначительных успехов под Торецком они пока ничего не добились", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, Лукашенко заявил, что пора прекращать "драчку" между Украиной и Россией и заключать мирные договоренности.

При этом в Третьей штурмовой тоже считают, что пришло время для заключения мирных договоренностей. Там считают, что соседи РФ должны приложить руку к ее расчленению и нейтрализации любых угроз, которые могут исходить от нее в будущем.



