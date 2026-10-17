Москва объявила о захвате 92 городов и сел: реакция Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления российского командования о захвате 92 украинских населенных пунктов с начала сентября и значительном продвижении войск РФ к Запорожью. По словам пресс-секретаря Генштаба Украины Андрея Ковалева, российские военные распространяют недостоверные сведения, пытаясь представить ситуацию на фронте как серию масштабных побед.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Ранее начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что с 1 сентября российские войска якобы заняли более 1800 квадратных километров украинской территории и захватили 92 населенных пункта. Украинская сторона эти цифры отвергла.

Ковалев подчеркнул, что Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка и другие города, о захвате которых сообщала Москва, остаются под контролем Украины. По его словам, по состоянию на утро 17 октября в Константиновке продолжаются бои, однако город не захвачен.

Также Генштаб ВСУ опроверг заявления о контроле российских войск над Новопавловкой, Новоандреевкой и Ореховом. Недостоверными украинские военные назвали и сообщения о приближении армии РФ к окраинам Краматорска.

Отдельно Ковалев прокомментировал ситуацию в районе Николаевки возле Славянска. По его словам, на южную окраину населенного пункта проникла небольшая российская группа, которую украинские силы пытаются ликвидировать. Утверждения о контроле над большей частью города украинская сторона отвергла.

Не подтвердились, по данным Генштаба ВСУ, и заявления о продвижении российских войск на расстояние пяти километров от южных окраин Запорожья. Ковалев утверждает, что линия боевого столкновения длительное время проходит примерно в 22 километрах от областного центра.

В украинском командовании считают, что российские заявления направлены на создание иллюзии успехов. Ковалев также напомнил о прежних заявлениях Владимира Путина относительно Святогорска, который, по словам украинской стороны, остается под контролем Сил обороны.

Таким образом, Киев призывает не воспринимать российские доклады о захвате территорий как подтвержденный факт: реальная ситуация, по утверждению Генштаба ВСУ, существенно отличается от версии Москвы.

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