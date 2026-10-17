Москва оголосила про захоплення 92 міст та сіл: реакція Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви російського командування про захоплення 92 українських населених пунктів з початку вересня та значне просування військ РФ до Запоріжжя. За словами речника Генштабу України Андрія Ковальова, російські військові поширюють недостовірні відомості, намагаючись подати ситуацію на фронті як серію масштабних перемог.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Раніше начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявив, що з 1 вересня російські війська нібито зайняли понад 1800 квадратних кілометрів української території та захопили 92 населені пункти. Українська сторона ці цифри відкинула.

Ковальов наголосив, що Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка та інші міста, про захоплення яких повідомляла Москва, залишаються під контролем України. За його словами, станом на ранок 17 жовтня у Костянтинівці тривають бої, проте місто не захоплене.

Також Генштаб ЗСУ спростував заяви про контроль російських військ над Новопавлівкою, Новоандріївкою та Оріховим. Недостовірними українські військові назвали повідомлення про наближення армії РФ до околиць Краматорська.

Окремо Ковальов прокоментував ситуацію у районі Миколаївки біля Слов'янська. За його словами, на південну околицю населеного пункту проникла невелика російська група, яку намагаються українські сили ліквідувати. Твердження про контроль над більшою частиною міста українська сторона відкинула.

Не підтвердилися, за даними Генштабу ЗСУ, і заяви про просування російських військ на відстань п'яти кілометрів від південних околиць Запоріжжя. Ковальов стверджує, що лінія бойового зіткнення тривалий час проходить приблизно за 22 кілометри від обласного центру.

В українському командуванні вважають, що російські заяви спрямовані на створення успіхів ілюзії. Ковальов також нагадав про колишні заяви Володимира Путіна щодо Святогірська, який, за словами української сторони, залишається під контролем Сил оборони.

Таким чином, Київ закликає не сприймати російські доповіді про захоплення територій як підтверджений факт: реальна ситуація, на думку Генштабу ЗСУ, істотно відрізняється від версії Москви.

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