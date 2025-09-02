logo

"Москва долго терпела": какими ударами теперь Путин угрожает Украине

Путин фактически признал, что Россия будет уничтожать украинскую энергетику в преддверии холодов

2 сентября 2025, 14:47
Автор:
Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил Украине атаками по объектам энергетики. Хозяин Кремля называет это ударами "в ответ". Такое заявление Путин сделал во время его встречи со словацким премьером Робертом Фицо в Пекине.

"Москва долго терпела": какими ударами теперь Путин угрожает Украине

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру. Теперь она начала серьезно отвечать", — заявил Путин.

Самое интересное, что таким заявлением Путин вновь продолжает перекручивать факты и откровенно врать. Ведь именно Россия еще с осени 2022 года системно начала обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, пытаясь погрузить украинцев в холод. Ряд объектов энергетики получили существенные повреждения или были разрушены.

Украина же в ударах в ударах по нефте- газо- объектах и военных заводах преследует единственную задачу – лишить агрессора ресурсов финансировать войну.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным раскритиковал украинские атаки нефтепровода "Дружба" и пообещал приехать в Ужгород, где провести серьезный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Читайте также на портале "Комментарии" — единственная цель российского вторжения в Украине – защита собственных интересов. Такое заявление в ходе визита в Китай сделал российский диктатор Владимир Путин.

Раскрывая свою мысль, хозяин Кремля отметил, что Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией.  Также диктатор попытался убедить всех, что у Москвы нет планов нападать на страны Европы. 

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине: Путин назвал вопрос, по которому можно найти консенсус.




