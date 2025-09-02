Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным раскритиковал украинские атаки нефтепровода "Дружба" и пообещал приехать в Ужгород, где провести серьезный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин и Фицо. Фото: из открытых источников

Роберт Фицо на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась в Пекине, заявил, что Словакия "очень жестко" реагирует на подобные инциденты.

Премьер-министр Словакии сказал главе Кремля, что "намерен поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом Владимиром Зеленским". Переговоры между ними запланированы на 5 сентября в Ужгороде.

Фицо также высказал слова благодарности диктатору за "гостеприимство, оказанное делегации страны во время недавнего визита на парад победы в РФ".

Отметим, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу, 5 сентября, намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику Министерства иностранных дел Украины, которая была предопределена предварительными заявлениями словацкого лидера. По словам Фицо, война в Украине "искажает свободу слова в ЕС", а он просто хочет окончания "бессмысленного убийства славян".

Словацкое издание Denník N. опубликовало реакцию Роберта Фицо на критику МИД Украины. В ней словацкий премьер-министр не соглашается с тезисом, который прибегает к "откровенно оскорбительной риторике в отношении Украины и украинского народа".



