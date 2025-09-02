logo

BTC/USD

110713

ETH/USD

4302.29

USD/UAH

41.36

EUR/UAH

48.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Фицо пообещал Путину серьезный разговор с Зеленским: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Фицо пообещал Путину серьезный разговор с Зеленским: детали

Фицо пожаловался Путину на атаки по "Дружбе"

2 сентября 2025, 14:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным раскритиковал украинские атаки нефтепровода "Дружба" и пообещал приехать в Ужгород, где провести серьезный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Фицо пообещал Путину серьезный разговор с Зеленским: детали

Путин и Фицо. Фото: из открытых источников

Роберт Фицо на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась в Пекине, заявил, что Словакия "очень жестко" реагирует на подобные инциденты.

Премьер-министр Словакии сказал главе Кремля, что "намерен поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом Владимиром Зеленским". Переговоры между ними запланированы на 5 сентября в Ужгороде.

Фицо также высказал слова благодарности диктатору за "гостеприимство, оказанное делегации страны во время недавнего визита на парад победы в РФ".                                                   

Отметим, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу, 5 сентября, намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику Министерства иностранных дел Украины, которая была предопределена предварительными заявлениями словацкого лидера. По словам Фицо, война в Украине "искажает свободу слова в ЕС", а он просто хочет окончания "бессмысленного убийства славян".

Словацкое издание Denník N. опубликовало реакцию Роберта Фицо на критику МИД Украины. В ней словацкий премьер-министр не соглашается с тезисом, который прибегает к "откровенно оскорбительной риторике в отношении Украины и украинского народа".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости