Война в Украине: Путин назвал вопрос, по которому можно найти консенсус

Находясь с визитом в Китае, российский диктатор Владимир Путин высказал мнение, что консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти вполне возможно.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Хозяин Кремля заявил, что Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность, но эта самая безопасность не может быть обеспечена за счет безопасности России.

Путин повторил тезис о том, что позиция России не изменилась и Москва, как и ранее, считает неприемлемым членство Украины в НАТО.

Отметим, в ходе этого же заявления Владимир Путин отметил, что единственная цель российского вторжения в Украине – защита собственных интересов.

Раскрывая свою мысль, хозяин Кремля отметил, что Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией. Также диктатор попытался убедить всех, что у Москвы нет планов нападать на страны Европы.

Владимир Путин сказал, что Запад якобы пытался "втянуть Украину в свою орбиту", а затем Киев стремился к военному альянсу НАТО, "который возглавляет США".

"Для того, чтобы украинское урегулирование было устойчивым и долгосрочным, необходимо устранить коренные причины кризиса, о которых я только что упоминал, и о которых я неоднократно упоминал ранее", – заявил кремлевский диктатор.

