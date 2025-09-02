Война в Украине: Путин назвал вопрос, по которому можно найти консенсус

Рубрики
Кравцев Сергей
Находясь с визитом в Китае, российский диктатор Владимир Путин высказал мнение, что консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти вполне возможно.
Хозяин Кремля заявил, что Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность, но эта самая безопасность не может быть обеспечена за счет безопасности России.
Путин повторил тезис о том, что позиция России не изменилась и Москва, как и ранее, считает неприемлемым членство Украины в НАТО.
Отметим, в ходе этого же заявления Владимир Путин отметил, что единственная цель российского вторжения в Украине – защита собственных интересов.
Раскрывая свою мысль, хозяин Кремля отметил, что Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией. Также диктатор попытался убедить всех, что у Москвы нет планов нападать на страны Европы.
Владимир Путин сказал, что Запад якобы пытался "втянуть Украину в свою орбиту", а затем Киев стремился к военному альянсу НАТО, "который возглавляет США".
Также издание "Комментарии" сообщало – российские пропагандисты показали видео с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. На нем он заявляет, что "целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).