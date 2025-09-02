Зачем Кремль вновь «засветил» Януковича: в США объяснили замысел Путина

Российские пропагандисты показали видео с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. На нем он заявляет, что "целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Виктор Янукович. Фото: из открытых источников

Американские аналитики ISW считают, что Кремль, вероятно, приурочил публикацию обращения Януковича к выступлению российского диктатора Владимира Путина в ШОС. Таким образом россияне хотят "придать легитимности требованию Путина о смене режима в Украине".

В своем видео Янукович заявил, что на самом деле якобы делал все для сближением Украины с ЕС и что его конечной целью было вступление Украины в ЕС. Вот только, по словам беглого президента, партнеры Украины по ЕС подставили Киев, вели себя "некорректно" в ходе переговоров между Украиной и ЕС. Янукович также раскритиковал ЕС за непонимание сложностей экономической ситуации в Украине.

В ISW отмечают, что последнее публичное выступление Януковича в СМИ было в июле 2022 года, когда он призвал украинцев сдаться России. А вот время съемок данного видеообращения Януковича неизвестно. Однако он начал его с заявления, что Путин "абсолютно прав", вероятно, в ответ на высказывания Путина об Украине на саммите ШОС. Это указывает на то, что это, вероятно, была заранее спланированная информационная акция.

"Публикация видео Януковича в российских государственных СМИ, вероятно, была намеренно приурочена к высказываниям Путина. Кремль, возможно, создает условия для того, чтобы заявить, что Янукович является законным лидером Украины, а не президент Украины Владимир Зеленский", — считают аналитики.

Однако такие утверждения являются ложными, поскольку Янукович самовольно сбежал из Украины после Революции достоинства, а Украина с тех пор провела несколько демократических выборов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская пропаганда выпустила на поле Януковича: у беглого президента новые косметические изменения (ФОТО).



