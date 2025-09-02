Рубрики
Российские пропагандисты показали видео с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. На нем он заявляет, что "целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Виктор Янукович. Фото: из открытых источников
Американские аналитики ISW считают, что Кремль, вероятно, приурочил публикацию обращения Януковича к выступлению российского диктатора Владимира Путина в ШОС. Таким образом россияне хотят "придать легитимности требованию Путина о смене режима в Украине".
В своем видео Янукович заявил, что на самом деле якобы делал все для сближением Украины с ЕС и что его конечной целью было вступление Украины в ЕС. Вот только, по словам беглого президента, партнеры Украины по ЕС подставили Киев, вели себя "некорректно" в ходе переговоров между Украиной и ЕС. Янукович также раскритиковал ЕС за непонимание сложностей экономической ситуации в Украине.
В ISW отмечают, что последнее публичное выступление Януковича в СМИ было в июле 2022 года, когда он призвал украинцев сдаться России. А вот время съемок данного видеообращения Януковича неизвестно. Однако он начал его с заявления, что Путин "абсолютно прав", вероятно, в ответ на высказывания Путина об Украине на саммите ШОС. Это указывает на то, что это, вероятно, была заранее спланированная информационная акция.
Однако такие утверждения являются ложными, поскольку Янукович самовольно сбежал из Украины после Революции достоинства, а Украина с тех пор провела несколько демократических выборов.
