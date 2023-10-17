Мощный взрыв: в Херсонской области взорвали российских офицеров

В Херсонской области в оккупированном Скадовске прогремел мощный взрыв. После этого над домами поднялся густой дым. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

В Скадовске взорвали российских офицеров (иллюстративное фото из открытых источников)

Стало известно, что "прилет" произошел прямо в расположении офицерского состава российских окупантов.

"Скадовск, привет. Наши глаза повсюду сообщают о "прилете" по расположению офицерского состава окупантов в частном секторе. Прямо цель. Хорошо", — сообщил Андрющенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о купанты начинают истерить из-за потери своих позиций. Украинские защитники продолжают контрнаступательные операции на Бахмутском направлении и закрепляются у Клещиевки в районе железнодорожных путей. При этом российские оккупанты теряют свои позиции и отходят к трассе Бахмут-Горловка. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.

Военный сообщил о продолжении наступательных действий ВСУ на южном направлении у Бахмута. Так, российские захватчики начинают отходить к автотрассе Бахмут-Горловка, где собираются закрепляться, добавил Евлаш. При этом представитель Восточной группировки сил обороны обратил внимание на то, что россияне смогли там создать достаточно большие минно-взрывные поля.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ни одной паузы в контрнаступлении не будет . Сегодня на первое место вышли сообщения об активизации россиян под Авдеевкой и Купянском. Но при этом контрнаступление ВСУ все еще продолжается. И украинские войска не только сдерживают россиян на востоке, но и сами наступают.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью сайту "Обозреватель" заявил, что холод не должен остановить украинское контрнаступление. Несмотря на то, что продвигаться вперед украинской армии становится проблематично, ведь начинается сезон дождей, двигаться все равно нужно, потому что россияне не должны получить передышку в войне, чтобы "перезарядиться", а затем ударить с новой силой.

