Мощный удар HIMARS: в России значительные потери на поле боя

До 120 недавно мобилизованных бойцов чувашского батальона могли погибнуть или получить ранения от удара с пусковой установки HIMARS. Россиянам запретили распространять информацию об этом случае.



Запуск ракеты HIMARS. Фото из открытых источников

Российские Telegram-каналы начали массово сообщать о значительных потерях среди мобилизованных из Чувашии. Местный Telegram-канал "Сердитая Чувашия" выложил фото и видео с уничтоженной техникой. По их словам "чувашский батальон мобилизованных разгромлен" и понес значительные потери среди личного состава.

Согласно этим сообщениям 29 октября российский батальон из Чувашии попал под обстрел ракетами HIMARS, в результате чего погибли и были ранены около 120 российских солдат. Другие местные СМИ указывают, что в колонне из автомобилей в которых двигались солдаты РФ, было уничтожено 10 машин.

На отрицательные для России сообщения с фронта отреагировал главный военком Чувашии Бахиор Холиков. Он пригрозил, что распространение "недостоверной информации" и репост этих материалов может повлечь за собой "ответственность".

Отметим, что чувашей и других представителей этнических меньшинств в России мобилизуют чаще для войны в Украине, чем этнических россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой штраф можно получить за уклонение от мобилизации.

Также "Комментарии" писали о советнике Офиса президента Михаиле Подоляке, который заявил о еще большей мрачной, масштабной и кровавой войне против России. По его словам, это можно остановить только с помощью международного давления на Россию. Подоляк указывает, что пока другие страны инвестируют в улучшение жизни и благосостояния, Россия вкладывает деньги в воровство и средства для доминирования на внешней арене — шантаж, угрозы, убийства и войны.