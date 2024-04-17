Мощные взрывы на аэродроме в Джанкое: детали

Ночью на военном аэродроме Джанкой в Крыму раздалась серия мощных взрывов. Именно здесь базируется российский 39-й вертолетный полк, ПВО Южного военного округа и три авиационных эскадрильи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Взрыв в Крыму. Фото из открытых источников

Около четырех ночи в Джанкое произошла серия взрывов после чего на военном аэродроме возник пожар. В сеть попали видео от местных жителей, зафиксировавших большой костер на аэродроме. Также в местных чатах указывается, что взрывы произошли до начала сигнала воздушной тревоги.

Как сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть пожаров на военном аэродроме в Джанкое. Кроме того, по данным "Крымского ветра", на территории этого аэродрома базировались не только ударные вертолеты, но и были размещены пусковые установки С-300/С-400.

Пока официальной информации о взрывах нет. Однако оккупационные власти перекрыли участок дороги от Джанкоя до села Победное, которая проходит возле аэродрома. Причиной перекрытия, вероятно, является до сих пор продолжающаяся на аэродроме детонация боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что иностранная пресса со ссылкой на источники в украинской разведке рассказала, что Украина готовится уничтожить Крымский мост в 2024 году. Это будет третья попытка украинских сил разрушить символ аннексии Путина.

Также "Комментарии" писали о заявлении Кирилла Буданова, в котором он сообщил, что украинские военные планируют вернуться в Крым. По его словам, Крым скоро вернется.