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Мощность "Орешника", которым Путин ударил по "Южмашу", удивила: данные раскрыли только сейчас

Путин хотел бы, чтобы "Орешника" боялись, как боятся ядерного оружия: насколько он близок к этой цели

сегодня, 17:53
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Николай Лисицын

Российский правитель Владимир Путин, рекламируя российскую ракету "Орешник", позиционирует ее как кинетическое оружие, которое не является оружием массового уничтожения, но теоретически способно нанести такие же разрушения, как атомная бомба. Реальность показала, что это далеко не так, и вынудить Украину сдаться, применив "Орешник" вновь, у Кремля нет шансов. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление украинского аналитика Александра Кочеткова. Кочетков — в прошлом инженер-конструктор КБ "Южное", он позиционирует себя как специалист по современным видам вооружения и ядерному оружию.

Мощность "Орешника", которым Путин ударил по "Южмашу", удивила: данные раскрыли только сейчас

Орешник по своим размерам не создан для того, чтобы всерьез угрожать боеголовкой, если она не ядерная. Фото: минобороны РФ

Эксперт считает, что  в имеющихся массово-габаритных параметрах "Орешник" вряд ли может быть эффективным кинетическим оружием. Он уточняет, что кинетическое оружие — это ракета, в боевой части которой вместо взрывчатки стержни из тугоплавкого материала,  как правило, вольфрама. Эти стержни разгоняют до гиперзвуковой скорости, при ударе кинетическая энергия высвобождается, и это похоже на мощный взрыв. 

Кочетков утверждает также, что у него есть информация о последствиях осеннего удара "Орешником" по территории завода "Южмаш" в Днепре. И оценка мощности "Орешника", сделанная по этим последствиям, не оставляет сомнений, что шансов стать "атомной бомбой" у российской ракеты нет.

"Инженеры КБ "Южное" (я там когда-то работал), исследовали место падения боевых частей "Орешника" на территории "Южмаша". Вес этих частей 1.200 кг, а энергии высвободилось как от 700-800 кг тротила (это сравнимо с ракетой Х-22 и бомбой ФАБ-1500, но меньше, чем БЧ бомбы ФАБ-3000 — все это вооружение оккупанты уже неоднократно применяли в войне против Украины — ред.). Потому что скорость падения слишком мала — где-то 10 скоростей звука. А для мощного взрывного эффекта нужно иметь 50 скоростей звука. Ну, хотя бы 30", — полагает эксперт.

Кочетков указывает, что габариты "Орешника" таковы, что мощный разгонный блок для набора таких огромных скоростей просто некуда вмонтировать. То есть, путей увеличить мощность кинетической боеголовки он не видит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о признаке, который точно укажет на то, что Россия намерена ударить по Украине ракетой "Орешник". До этого подтвержденный удар "Орешником" по Украине был один — по "Южмашу" в Днепре. Российский правитель Владимир Путин после этого усиленно рекламировал "новейшие" ракеты, которые якобы "запущены в серийное производство" в РФ, но это оказалось ложью — и новизна, и серийное производство. Западные эксперты писали, что Россия после удара по Днепру пыталась еще раз запустить "Орешник" по Украине в 2024 году, но, вероятно, он взорвался вскоре после запуска.

Портал "Комментарии" уже писал, что старания российского правителя Владимира Путина, усиленно рекламирующего ракетный комплекс "Орешник", не исчезли впустую. Немецкие эксперты в секретном докладе заключили, что система противовоздушной обороны Германии в нынешнем ее состоянии уязвима для "Орешника" и может не справиться с ударом. В Украине также нет систем ПВО, способных гарантированно сбивать "Орешник", но страна хочет получить их от партнеров или научиться производить самостоятельно.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0e6WdvZBrkKgidT6y9eweEmTJCiWhQNfZDsYt6v2162mFHPUuDYJFgYC6zqLRXCnYl&id=100007508473639
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