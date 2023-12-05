Морской пехотинец рассказал о проблемах мобилизации: нужны люди, но подготовленные

Украинский военный, участвовавший в создании плацдарма на восточном берегу реки Днепр и боях вокруг села Крынки, рассказал о проблемах мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.



Морской пехотинец о проблемах мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

Пока Россия привлекает в ряды новых призывников и помилованных заключенных, Украина пытается мобилизовать население, чтобы противостоять в несколько раз большей армии оккупантов. Украинский морской пехотинец считает, что во время операции по высадке на левый берег Днепра должны были быть размещены несколько бригад, а не отдельных рот. По его словам, Украине "просто не хватает людей".

"Среди нас много молодых ребят. Нам нужны люди, но подготовленные, а не те зеленые, которые сейчас есть. Есть ребята, которые всего три недели тренировались, а успели отстреляться всего несколько раз", — утверждает военный.

По словам морского пехотинца добровольцев, сознательно попадающих в армию, практически нет.

"Все, кто хотел уйти добровольцами, давно пришли — сейчас трудно соблазнить людей деньгами. Сейчас к нам приходят те, кто не успел убежать от призыва. Вы будете смеяться, но некоторые наши морские пехотинцы даже плавать не умеют", — утверждает военный.

Вместе с этим, украинский боец указывает, что беспилотники и ракеты наносят большие потери России. Кроме того, несмотря на сложные условия на левом берегу Днепра, морские пехотинцы смогли взять нескольких россиян в плен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что петиция о мобилизации депутатов набрала необходимое количество голосов.

Также "Комментарии" писал, что украинцы назвали главную причину, которая останавливает их от мобилизации.