Морские дроны Украины станут еще опаснее: СМИ узнали, что ждет корабли российского флота

Взрывные катера-дроны, одно из наиболее инновационных видов оружия Украины, сражающейся с российским Черноморским флотом, со временем стали еще более серьезной угрозой. Генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Лукашевич заявил, что эти системы претерпели серьезные обновления в ходе войны и теперь "сильнее, эффективнее и смертоноснее", чем были раньше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

Морские дроны Украины. Фото: из открытых источников

"В 2024 году у нас совершенно другие параметры дронов", — заявил генерал Иван Лукашевич, чья команда провела несколько операций с дронами.

"Особенно по сравнению с теми, которые мы впервые испытали в октябре 2022 года для атаки российских военных кораблей в Севастопольской бухте. Мы осознали недостатки этих первых проектов, но производитель не мог их предусмотреть, потому что в то время в мире не было опыта создания таких высокотехнологичных дронов", — сказал он.

Первой модификацией Sea Baby, которую представил Лукашевич, было увеличение размера боеголовки. По данным правительства Украины, дроны способны доставлять тяжелую взрывчатую нагрузку весом почти 860 кг. Следующим заметным обновлением стало "улучшение мореходных качеств", гарантировавшее возможность плавания при волнах высотой почти пять футов.

Третье улучшение заключалось в том, что Sea Baby могли преодолевать расстояние в два раза большее, чем расстояние между Одессой, портовым городом на юге Украины, и Севастополем на юго-западном побережье Крыма. Дальность действия дронов теперь составляет более 950 км, что делает возможным гораздо больше российских целей.

Украина также "хотела сделать их многоразовыми, чтобы они были дешевле и эффективнее", сказал Лукашевич.

Помимо физической модернизации своих дронов Sea Baby, СБУ также использует несколько площадок для производства и испытаний дронов.

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