Морили голодом и пытали: новые подробности о состоянии освобожденных защитников "Азовстали"



















Российские оккупанты издевались в плену над украинскими защитниками "Азовстали", их жестоко пытали и не давали есть. О пытках россиян на брифинге сказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Обмен пленными (фото из открытых источников)

"К сожалению, это правда. Все находятся абсолютно в разном состоянии. Есть люди, физически более или менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть такие, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, довольно большой… Ко многим из них применялись очень жестокие виды пыток", — рассказал Буданов.

Буданов сообщил, что вернувшиеся из плена военные находятся в медицинских учреждениях, ведь им нужна физическая и психологическая реабилитация.

"К сожалению, их держали не в одном месте, в Еленовке — а может, и к счастью — во многих разных заведениях как на временно оккупированной территории, так и в РФ. Это зависело большинством именно от мест их пребывания", — сообщил Буданов.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, зачем РФ Медведчук . Украина отдала Москве бывшего нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, в обмен на 200 защитников "Азовстали", оказавшихся в плену. По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, он был нужен прежде всего ФСБ. Такое заявление он сделал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. По словам главы ГУР, бывший нардеп стал для РФ "средством влияния и отмывания денег".

Также "Комментарии" писали о том, что СБУ показала , как проходил обмен 215 украинских пленных. В СБУ показали уникальные кадры по обмену пленными, прошедшем 21 сентября. Из опубликованных кадров следует, что обмен между сторонами прошел в Репкинском районе Черниговской области на границе с Беларусью. Он продолжался с утра и до позднего вечера.

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