На временно оккупированных территориях Украины сохраняется значительный дефицит среди местного населения, которые согласны работать на российских захватчиков.

РФ усиливает контроль над оккупированными территориями. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне пытаются найти среди местной молодежи желающих стать курсантами в Воронежском институте МВД РФ.

По данным Центра сопротивления, проживающая в оккупации молодежь не спешит идти на службу полицейскими к оккупантам.

Сообщается, что не помогает исправить ситуацию даже бесплатная форма обучения и отсутствие экзаменов.

Таким образом, отмечает Центр сопротивления, врагу приходится и дальше на ротационной основе направлять в захваченные регионы своих полицейских, каждый из которых является законной целью для сил Движения сопротивления.

Центр национального сопротивления призвал жителей оккупированных территорий не портить жизнь сотрудничеством с врагом и бойкотировать его инициативы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированные территории Херсонской области прибыли гастролеры из России, которые должны повысить компетентность местных коллаборантов. По данным Центра национального сопротивления, для этого на оккупированной территории Херсона россияне создали так называемый "Центр развития компетенций Херсонской области". Сообщается, что в этом "центре" будут проходить обучение бывшие уборщики, работники низшего звена и все остальные, кто получил должности в фейковой администрации области. Коллаборанты должны пройти отдельный курс патриотизма, где им будут рассказывать нацистские теории Кремля о "величии русской цивилизации" и отвергать существование украинской нации.

