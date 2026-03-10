«Молния» создает хаос в радиоэфире: почему РЭБ работает не всегда

На фронте значительно растет количество российских ударных и разведывательных беспилотников "Молния". Поэтому военные все чаще задают вопрос, почему средства радиоэлектронной борьбы не всегда эффективно противодействуют этим дронам.

Работа РЭБ против дронов «Молния»

Об этом рассказал военный специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш .

По его словам, украинские средства радиоэлектронной разведки хорошо фиксируют сам дрон, поскольку во время полета он передает видеосигнал в эфир. Однако сложность состоит в том, что неизвестно, на какой частоте происходит его управление.

Беспилотник только принимает команды от оператора и не передает ответный сигнал, поэтому определить канал управления значительно труднее. Частота управления может находиться в широком диапазоне – примерно от 150 до 2800 МГц.

Поэтому невозможно эффективно заглушить весь спектр сигналов на большом расстоянии, а угнетение отдельных частот наугад практически не дает результата.

Более эффективно работает поиск сигнала от пульта управления, ведь тогда можно понять, какую именно частоту необходимо подавить. Однако в случае с Молнией оператор может находиться на расстоянии 30-60 километров, и его сигнал трудно обнаружить.

Дополнительную сложность создает множество беспилотников на фронте. В воздухе одновременно работают многочисленные FPV-дроны с разными каналами связи, что создает хаотическую нагрузку на радиоэфир.

В то же время эксперт отмечает, что ситуация не является критичной. Часть таких дронов все же удается подавлять благодаря опыту операторов, интуиции и взаимодействию между подразделениями радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, подобная проблема существует и у российских войск — им тоже сложно бороться с украинскими ударными беспилотниками.

