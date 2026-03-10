logo

Война с Россией «Молния» создает хаос в радиоэфире: почему РЭБ работает не всегда
commentss НОВОСТИ Все новости

«Молния» создает хаос в радиоэфире: почему РЭБ работает не всегда

На фронте растет количество дронов «Молния»: почему их сложно подавить РЭБ

10 марта 2026, 02:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На фронте значительно растет количество российских ударных и разведывательных беспилотников "Молния". Поэтому военные все чаще задают вопрос, почему средства радиоэлектронной борьбы не всегда эффективно противодействуют этим дронам.

«Молния» создает хаос в радиоэфире: почему РЭБ работает не всегда

Работа РЭБ против дронов «Молния»

Об этом рассказал военный специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш .

По его словам, украинские средства радиоэлектронной разведки хорошо фиксируют сам дрон, поскольку во время полета он передает видеосигнал в эфир. Однако сложность состоит в том, что неизвестно, на какой частоте происходит его управление.

Беспилотник только принимает команды от оператора и не передает ответный сигнал, поэтому определить канал управления значительно труднее. Частота управления может находиться в широком диапазоне – примерно от 150 до 2800 МГц.

Поэтому невозможно эффективно заглушить весь спектр сигналов на большом расстоянии, а угнетение отдельных частот наугад практически не дает результата.

Более эффективно работает поиск сигнала от пульта управления, ведь тогда можно понять, какую именно частоту необходимо подавить. Однако в случае с Молнией оператор может находиться на расстоянии 30-60 километров, и его сигнал трудно обнаружить.

Дополнительную сложность создает множество беспилотников на фронте. В воздухе одновременно работают многочисленные FPV-дроны с разными каналами связи, что создает хаотическую нагрузку на радиоэфир.

В то же время эксперт отмечает, что ситуация не является критичной. Часть таких дронов все же удается подавлять благодаря опыту операторов, интуиции и взаимодействию между подразделениями радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, подобная проблема существует и у российских войск — им тоже сложно бороться с украинскими ударными беспилотниками.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные продолжают активные боевые действия на стыке Днепропетровской области и Запорожской области.



Источник: https://t.me/serhii_flash/7076
