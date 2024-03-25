Правительство Молдовы объявило о начале тесного сотрудничества с украинскими властями. Основная цель совместной работы — контроль за границей и предотвращение попыток уклонения от военной службы.

Молдова поможет Украине задерживать уклонистов в Приднестровье

Министр внутренних дел Молдовы, Адриан Эфрос, выступил с заявлением, подтверждая готовность Молдовы помогать. В основном, речь идет о мужчинах призывного возраста (18-60 лет), которые стремятся избежать мобилизации.

"Наши операции по выявлению и пресечению незаконного пересечения границы проводятся регулярно, в среднем один-два раза в неделю. Эти действия организуются как силами Молдовы, так и при участии украинских граждан," — подчеркнул Эфрос.

Министр также уточнил, что между Кишиневом и Киевом ведутся переговоры о возможности совместного патрулирования границы в Приднестровском регионе.

"Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими украинскими коллегами и лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о восстановлении совместного патрулирования в приднестровском регионе с украинской стороны. Это позволит предотвратить и предотвратить нелегальную миграцию", — заявил министр.

“Комментарии” писали, что более половины жителей Молдовы, которые участвовали в опросе, считают, что нужно заморозить российско-украинскую войну и оставить России оккупированные территории, а также выступают против увеличения военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса молдавской компании IMAS. Спрашивая о российско-украинской войне социологи респондентам привели пять утверждений и попросили отметить, с которыми они соглашаются или нет.

