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Молдова объявляет российского дипломата персоной нон грата: в чем причина

МИД Молдовы высылает российского дипломата из-за организации выборов в непризнанном Приднестровье

сегодня, 16:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В ответ на проведение Российской Федерацией "выборов" своего президента на территории Приднестровья без согласования с официальным Кишиневом, Министерство иностранных дел Молдовы объявило одного из сотрудников посольства РФ в Молдове персоной нон решётки. Такое решение было официально обнародовано после того, как беспрецедентно и вопреки воле молдавских властей, на территории сепаратистского региона Приднестровья были открыты участки для голосования на российских президентских выборах.

Молдова объявляет российского дипломата персоной нон грата: в чем причина

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17 марта, игнорируя позицию молдавских властей, в Приднестровье было организовано открытие шести избирательных участков. По информации, предоставленной местными властями, в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и Григориополе, где эти участки находились, неизменную поддержку получил действующий президент России Владимир Путин, согласно сообщениям, более 97% избирателей отдали свои голоса за него.

Этот акт открытого вмешательства во внутренние дела в Молдове вызвал резкую реакцию официального Кишинева. МИД Молдовы не только выразил протест дипломата РФ, но и объявил одного из сотрудников посольства персоной нон грата, отмечая, что его действия выходят за рамки дипломатической этики и международного права.

"В этом контексте послу вручили ноту о том, что одного из сотрудников посольства объявили персоной нон решетки на территории Молдовы, и он должен покинуть страну", — отметили в МИД.

Ранее, 13 марта, Министерство иностранных дел Австрии сделало заявление, вызвавшее волну обсуждений в международных дипломатических кругах. Согласно сообщению, два сотрудника посольства Российской Федерации в Вене получили статус нежелательных лиц на территории Австрии и должны покинуть страну не позднее 19 марта текущего года.



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