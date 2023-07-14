Могут появиться новые риски на ЗАЭС: что задумали оккупанты

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ) обращает внимание, что намерение оккупантов перевести энергоблок №4 Запорожской АЭС в состояние "горячей остановки" создаст новые весомые риски для ядерной и радиационной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ГИЯРУ.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Инспекция подчеркивает, такие риски вызваны длительным простоем оборудования энергоблока №4, отсутствием надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности, недостаточным количеством квалифицированного персонала на ЗАЭС.

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"В условиях потери надежного источника водоснабжения для Запорожской АЭС — Каховского водохранилища — вследствие подрыва оккупантами Каховской ГЭС, содержание всех реакторов ЗАЭС в состоянии "холодного останова" является оптимальным режимом для снижения рисков по ядерной безопасности, вероятности повреждений оборудования и рационального использования доступных в настоящее время водных ресурсов", — говорится в сообщении.

В инспекции подчеркивают, что перевод энергоблока №4 ЗАЭС в состояние "горячий останов" станет очередным грубым нарушением российскими оккупантами и фейковой эксплуатирующей организацией принципов безопасности и законодательства в сфере использования ядерной энергии.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляют, что на ЗАЭС планируют перевод 4-го реакторного блока с холодного останова в горячий.



Отметим, вчера главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что наихудшее на оккупированной Запорожской АЭС может произойти, если россияне совершат теракта на работающем реакторе. В этом случае может произойти выброс радиоактивного йода.







