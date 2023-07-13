Главный санврач Украины назвал худший вариант развития событий на Запорожской АЭС

Наихудшим развитием событий на оккупированной Запорожской АЭС может стать совершение россиянами теракта на работающем реакторе. В этом случае может произойти выброс радиоактивного йода. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Главный санврач отметил, что сегодня невозможно предугадать все последствия от возможного теракта на Запорожской АЭС. Ведь на станции ряд энергоблоков не эксплуатируются.

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"Действительно, когда атомная станция не эксплуатируется, там нет радиоактивного йода, выброс которого может произойти во время потенциальной аварии. Но надо рассматривать все возможные сценарии аварийной ситуации, поскольку мы говорим о терроризме. И самым плохим вариантом развития событий является выведение энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Тогда действительно может произойти выброс радиоактивного йода", — сказал Кузин.

При этом, несмотря на то, какие именно будут изотопы в пределах предполагаемого выброса, Кузин отметил, что они будут приводить к суммарному облучению определенной численности населения, которое будет находиться в зоне поражения.

По его словам, среднестатистическая зона поражения варьируется от 30 до 50 км вокруг атомных электростанций. Такое расстояние зависит от мощности атомных станций.

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