Главный санврач Украины назвал худший вариант развития событий на Запорожской АЭС

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Кравцев Сергей
Наихудшим развитием событий на оккупированной Запорожской АЭС может стать совершение россиянами теракта на работающем реакторе. В этом случае может произойти выброс радиоактивного йода. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Главный санврач отметил, что сегодня невозможно предугадать все последствия от возможного теракта на Запорожской АЭС. Ведь на станции ряд энергоблоков не эксплуатируются.
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При этом, несмотря на то, какие именно будут изотопы в пределах предполагаемого выброса, Кузин отметил, что они будут приводить к суммарному облучению определенной численности населения, которое будет находиться в зоне поражения.
По его словам, среднестатистическая зона поражения варьируется от 30 до 50 км вокруг атомных электростанций. Такое расстояние зависит от мощности атомных станций.
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