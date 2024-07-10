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Могут ли ВСУ до конца года перейти в контрнаступление: ответ аналитика

У украинской армии нет ресурсов для наступательных действий

10 июля 2024, 23:52
Автор:
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Марьян Ощановский
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины до конца 2024 года невозможно, поскольку у Украины нет для этого достаточных ресурсов, считает военный аналитик Владислав Селезнев.

Могут ли ВСУ до конца года перейти в контрнаступление: ответ аналитика

ВСУ находятся в обороне. Фото из открытых источников

"Последние несколько дней у меня спрашивают, способна ли украинская армия до конца этого года перейти в контрнаступление. Мой ответ очевиден: у нас нет достаточного количества ресурсов, чтобы организовать такие мероприятия. ВСУ по состоянию на сегодняшний день, находясь в стратегической обороне, испытывают нехватку ресурсов для того, чтобы эффективно сдерживать все вражеские атаки", – подчеркнул Владислав Селезнев.

По словам военного аналитика, для проведения результативной наступательной кампании Украина должна накопить достаточное количество ресурсов – оружия, военной техники, боеприпасов, а также увеличить, подготовить и вооружить личный состав.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не владеет информацией о подготовке Россией к ведению боевых действий против членов Альянса. Столтенберг отметил, что в настоящее время у России нет возможностей для развертывания таких ресурсов, поскольку Кремль ведет захватническую войну против Украины. "Мы не видим прямо сейчас военной опасности ни для одного из союзников, поскольку Россия сейчас полностью занята войной против Украины", — сказал генсек НАТО.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ходе наступления на город Покровск Донецкой области российские оккупанты пытаются закрепиться в Новоселовке Первой и взять под полный контроль Евгеньевку. В частности, 9 июля захватчики пытались войти в Новоселовку Первую с востока и севера.



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Источник: https://t.me/kyivtv/67335
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