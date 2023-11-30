Могут ли в Украине отменить затяжные тревоги: какой выход

В последнее время россияне систематически подымают в небо истребитель МиГ-31К, носитель ракет "Кинжал", который кружит в небе по несколько часов. Все это время по всей территории Украины объявляется воздушная тревога, что очень губительно для экономики страны. Целесообразно ли объявлять воздушную тревогу, когда в воздушное пространство России поднимается МиГ-31К? Можно ли хотя бы в части регионов не включать сигнал о тревоге? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе, изучив мнения экспертов.

Истребитель. Фото: из открытых источников

Затяжные тревоги из-за полетов МиГ вредят стране

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью сайту "Обозреватель" заявил, что за весь период полномасштабного вторжения в Украину верифицировано 10 применений Х-47М2 "Кинжал". В 2023 году было шесть верифицированных пусков Х-47М2 "Кинжал", три из которых завершились перехватом.

По словам эксперта, логично, что возникает два вопроса: сколько за этот период было воздушных тревог, вызванных взлетом МиГ-31К? Сколько часов простоя производства с 2022 по 2023 год? На самом деле, по словам Коваленко, речь о сотнях тысячах часов. Десять верифицированных применений, одно дефективное падение и три перехвата против сотен тысяч часов простоя, вредящих экономике.

Александр Коваленко акцентировал, что вопрос — очень непростой, ведь речь идет о человеческих жизнях. Но, по его мнению, работающая экономика позволит их сохранять эффективнее не только на поле боя, но и в тылу.

"Кто-то может сказать, что я своим обзором потенциально предлагаю не объявлять воздушные тревоги при взлете МиГ-31К, тем самым ставя под угрозу человеческие жизни, ответственность за которые будет не только на моей совести, но и на тех, кто может принять такое решение в перспективе. И я соглашусь с этим обвинением. И это прагматизм. Повторюсь: сотни часов простоя и колоссальные потери для экономики — ради чего?", – высказался эксперт.

Поиск альтернативы затяжным воздушным тревогам сложный

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" высказал мнение, что правильнее всего искать решение в соответствии с тем, что может быть градация уровня угроз, учитывая, где находится МиГ. Ракета "Кинжал" летит очень быстро в любую сторону, но угроза для каждой области разная.

"Если он летает в районе Черного моря, то понятно, что для Херсона или Николаева в это время угрозы больше, чем, например, для Луцка с точки зрения расстояния. Поэтому, по моему мнению, важно найти гибкий способ учитывать, где находится МиГ. Возможно, приравнивать его полеты как полеты тактической авиации вдоль границы", – предложил эксперт.

По его мнению, можно найти формулу с помощью цвета тревоги.

"Например, красный – это самый высокий уровень угрозы, поэтому нужно находиться в укрытии. Желтый – это возможный. Если он будет, то оперативно переходит в красный, нужно сразу идти в укрытие. Зеленый – есть тревога, что летает МиГ, чтобы было осознание: если будут пуски ракет, то может быть и красный уровень", – предположил военный эксперт.

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