Могут ли в Украине отменить затяжные тревоги: какой выход

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Кравцев Сергей
В последнее время россияне систематически подымают в небо истребитель МиГ-31К, носитель ракет "Кинжал", который кружит в небе по несколько часов. Все это время по всей территории Украины объявляется воздушная тревога, что очень губительно для экономики страны. Целесообразно ли объявлять воздушную тревогу, когда в воздушное пространство России поднимается МиГ-31К? Можно ли хотя бы в части регионов не включать сигнал о тревоге? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе, изучив мнения экспертов.
Истребитель. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью сайту "Обозреватель" заявил, что за весь период полномасштабного вторжения в Украину верифицировано 10 применений Х-47М2 "Кинжал". В 2023 году было шесть верифицированных пусков Х-47М2 "Кинжал", три из которых завершились перехватом.
По словам эксперта, логично, что возникает два вопроса: сколько за этот период было воздушных тревог, вызванных взлетом МиГ-31К? Сколько часов простоя производства с 2022 по 2023 год? На самом деле, по словам Коваленко, речь о сотнях тысячах часов. Десять верифицированных применений, одно дефективное падение и три перехвата против сотен тысяч часов простоя, вредящих экономике.
Александр Коваленко акцентировал, что вопрос — очень непростой, ведь речь идет о человеческих жизнях. Но, по его мнению, работающая экономика позволит их сохранять эффективнее не только на поле боя, но и в тылу.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" высказал мнение, что правильнее всего искать решение в соответствии с тем, что может быть градация уровня угроз, учитывая, где находится МиГ. Ракета "Кинжал" летит очень быстро в любую сторону, но угроза для каждой области разная.
По его мнению, можно найти формулу с помощью цвета тревоги.
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