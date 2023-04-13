Могут ли российские элиты влиять на ход войны в Украине, - эксперт

Режим президента Путина знает механизмы принуждения, чтобы еще больше россиян уходили на фронт против Украины. Однако начало войны на истощение также зависит от решений, принятых российскими элитами, поскольку некоторые еще имеют шанс на какое-то будущее для себя и своих семей. Об этом в Теле эфире сообщил эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко, пишут "Комментарии".



Начало войны на истощение будет зависеть от решений, принятых российскими элитами

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Российская тоталитарная машина будет закручивать гайки. У них в арсенале еще очень много способов взять и связать по рукам и ногам россиян и бросить их в топку русско-украинской войны. Потому что каждые 10 тысяч россиян , брошенных на украинский фронт, позволяют еще на неделю или полторы продлить агонию путинского режима”, — сказал он.

По словам эксперта, среднестатистический россиянин готов к потерям, скитаниям и даже умереть ради путинского режима.

“Поэтому все вопросы к российской больной больной голове. Прежде всего, вопрос к обществу. Вопрос к элите общества, которая понимает, что пусть неперспективное и некрасивое, но какое-то будущее необходимо обеспечить своей стране и ее гражданам", — отметил он.

Варченко подчеркнул, что думающие о завтрашнем дне российские элиты должны принимать решения в пользу будущего России уже в этом году.

“И надеюсь, у Путина мало шансов дожить до Гааги, поскольку уже сейчас он должен будет нести ответственность перед элитой, которая задает ему очень много неудобных вопросов. Поскольку в перспективе, опять же, будет ли Россия вести войну на истощение или прекратит ее, зависит от российских деятелей, еще не замочивших глубоко в крови свои руки, которые еще могут претендовать на какое-то будущее для себя, своих семей, в частности и политическое будущее, ведь вряд ли они захотят вместе с Путиным утонуть на этом российском Титанике, — резюмировал Иван Варченко.

Напомним, "Комментарии" писали, что Путин решил перечислить всех своих солдатиков для того, чтобы никто не мог бежать из России. А они готовятся к новому призыву, об этом уже говорят даже по российскому телевизору – из-за больших потерь.

Как писали ранее "Комментарии", директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что военная кампания президента России Владимира Путина в Украине обернулась огромным стратегическим провалом, и Москва может стать экономической колонией Китая.

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