Могут ли российские элиты влиять на ход войны в Украине, - эксперт

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Моесеенко Валентина
Режим президента Путина знает механизмы принуждения, чтобы еще больше россиян уходили на фронт против Украины. Однако начало войны на истощение также зависит от решений, принятых российскими элитами, поскольку некоторые еще имеют шанс на какое-то будущее для себя и своих семей. Об этом в Теле эфире сообщил эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко, пишут "Комментарии".
Начало войны на истощение будет зависеть от решений, принятых российскими элитами
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По словам эксперта, среднестатистический россиянин готов к потерям, скитаниям и даже умереть ради путинского режима.
Варченко подчеркнул, что думающие о завтрашнем дне российские элиты должны принимать решения в пользу будущего России уже в этом году.
Напомним, "Комментарии" писали, что Путин решил перечислить всех своих солдатиков для того, чтобы никто не мог бежать из России. А они готовятся к новому призыву, об этом уже говорят даже по российскому телевизору – из-за больших потерь.
Как писали ранее "Комментарии", директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что военная кампания президента России Владимира Путина в Украине обернулась огромным стратегическим провалом, и Москва может стать экономической колонией Китая.
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