Моди сказал, что нужно сделать для достижения мира: к чему призвал Украину и РФ

Премьер-министр Нарендра Моди во время визита в Киев сообщил, что с уважением относится к территориальной целостности Украины. Кроме того, он добавил, что его страна никогда не была нейтральной в этой войне.

Нарендра Моди

"Мы с полной уверенностью держались подальше от войны, но это никогда не означало, что мы были просто безразличными наблюдателями. Мы никогда не были нейтральными, и у нас была сторона с самого первого дня — наша сторона была миром.... Поэтому, приехав на землю Украины, я приехал с посланием миру", — сказал Моди.

При этом премьер добавил, что уважает суверенитет Украины.

"И я хочу сказать вам и всему миру, что это наше убеждение и наше обязательство, и мы говорим об этом очень громко и четко — что мы поддерживаем уважение суверенитета и территориальной целостности. Это имеет для нас первостепенное значение", — добавил. глава индийского правительства.

Кроме того, он сообщил, что несколько дней назад принимал третий саммит "Голос Глобального юга", в котором приняли участие 120 стран. Как сказал Моди, именно от имени стран Глобального юга он приехал в Украину с посланием миру.

"В том, что касается мира, Индия внесла в него активный вклад. Наш подход был ориентирован на людей... Единственный способ решения проблем — это диалог и дипломатия, и, не теряя больше времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса", — сказал он.

По словам Моди, Индия готова внести свой активный вклад в мирное урегулирование. Кроме того, он добавил, что все должны работать над тем, чтобы как можно скорее восстановить мир.

"Индия будет готова внести свой активный вклад в достижение этой цели", — сказал Моди.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Моди в Киеве сообщил, что он и его народ молятся за мир в Украине.