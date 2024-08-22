Моди прокомментировал войну в Украине и сказал, как ее можно завершить

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском прокомментировал войну в Украине. В частности, он заявил, что его страна поддерживает диалог и дипломатию как способы установления мира в Украине. Моди подчеркнул, что, по его мнению, ни один конфликт или проблема не может быть решен на поле боя.

Нарендра Моди

"Ситуация, сложившаяся в Украине и Западной Азии, вызывает глубокую обеспокоенность у всех нас. Индия твердо убеждена, что ни один конфликт или проблема не могут быть решены на поле боя. Потеря невинных жизней в любом кризисе является наибольшим вызовом для всего человечества, и именно поэтому мы поддерживаем диалог и дипломатию для скорейшего восстановления мира и стабильности", — сказал Моди.

При этом глава правительства добавил, что Индия готова к сотрудничеству с дружественными государствами и к оказанию необходимой поддержки ради мира. На это заявление отреагировал Туск.

В частности, польский премьер выразил благодарность Моди за готовность приобщиться к установлению мира и справедливости в Украине. Также он сказал, что убежден в способности Индии играть важную роль в этом процессе, особенно учитывая, что Моди после Польши планирует исторический визит в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, 23 августа, для укрепления отношений с Вашингтоном и Москвой. Однако, как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, он не намерен выступать посредником по прекращению войны РФ в Украине. В то же время, по информации издания, Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.



