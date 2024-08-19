Западные СМИ узнали, какую миссию в прекращении войны в Украине согласился взять на себя Моде

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, 23 августа, для укрепления отношений с Вашингтоном и Москвой. Однако, как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, он не намерен выступать посредником по прекращению войны РФ в Украине. В то же время, по информации издания, Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Нарендра Моди

Также журналисты напомнили, что индийские официальные лица призывали к диалогу и дипломатии, чтобы покончить с войной, которая продолжается с февраля 2022 года.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, визит Моди в Украину запланирован через несколько недель после его поездки в Россию, давнего союзника Индии, что вызвало беспокойство в Вашингтоне. Администрация президента США Джо Байден считает укрепление связей с Индией важным элементом своей внешней политики. Во время ряда встреч и телефонных разговоров в июле американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу визита Моди в Москву.

Отмечается, что нежелание Моде способствовать прекращению огня отчасти связано с зависимостью Индии от дешевой нефти и оружия из России. Нью-Дели избегает критики Москвы из-за вторжения и значительно увеличил закупку российской нефти, что явилось рекордным показателем.

Ожидается, что визит Моди в Украину продлится всего несколько часов из-за безопасности. Для президента Зеленского эта встреча является важной возможностью обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе.

Как подчеркивает издание, Индия играет ключевую роль в стремлениях Зеленского заручиться поддержкой стран Глобального Юга, однако в этом году эти усилия испытали трудности. На июньском саммите в Швейцарии Индия не подписала итоговое заявление, что явилось серьезным ударом для Украины.

По словам осведомленных источников, встреча с Моди вряд ли приведет к значимым заявлениям, хотя несколько соглашений, в том числе в области сельского хозяйства и обороны, находятся на стадии разработки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Офис украинского президента подтвердил, что визит Нарендра Моди в Киев действительно состоится в пятницу, 23 августа. При этом в РФ предположили , что Моде может говорить с Зеленским о налаживании отношений между Киевом и Москвой.



