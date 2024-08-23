Моди напомнили о морали: Индия финансирует агрессора, однако говорит о «мире»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Индия является страной, точно выигравшей от российско-украинской войны, отметил политолог Сергей Таран. По его словам, покупая дешевую российскую нефть, индийские компании стали одними из ключевых поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок. Однако, добавил эксперт, политически Нью-Дели пытается быть миротворцем – потому и заявляет на всех площадках, что Индия "за мир" и немедленное прекращение всех войн.
Нарендра Моди
Как считает Таран, время для визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев выбрано очень удачно – визит в дни празднования Дня Независимости – это красноречивый жест в поддержку суверенитета Украины. И в Кремле это с большой неприятностью подмечают, добавил политолог.
При этом он добавляет, что эмоции подсказывают что-то о морали и цинизме, но международная политика никогда не была о морали или справедливости, а только – о национальных интересах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Моди 23 августа прибыл в Киев, где заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом он заявил, что войну можно остановить исключительно по дипломатическому пути и призвал Киев и Москву к переговорам.
Новости