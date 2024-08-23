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Моди напомнили о морали: Индия финансирует агрессора, однако говорит о «мире»

Индия является той страной, которая точно выиграла от войны России против Украины

сегодня, 16:48
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Ткачик Олеся

Индия является страной, точно выигравшей от российско-украинской войны, отметил политолог Сергей Таран. По его словам, покупая дешевую российскую нефть, индийские компании стали одними из ключевых поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок. Однако, добавил эксперт, политически Нью-Дели пытается быть миротворцем – потому и заявляет на всех площадках, что Индия "за мир" и немедленное прекращение всех войн.

Моди напомнили о морали: Индия финансирует агрессора, однако говорит о «мире»

Нарендра Моди

Как считает Таран, время для визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев выбрано очень удачно – визит в дни празднования Дня Независимости – это красноречивый жест в поддержку суверенитета Украины. И в Кремле это с большой неприятностью подмечают, добавил политолог.

"А Украине нужно найти правильные подходы, как работать со страной, которая финансирует российскую экономику, но при этом продвигает "мир". Тем более что на Западе на Индию будут делать большие ставки. Именно он должен стать альтернативой китайскому лидерству среди стран Глобального юга. А для ведущих западных стран именно Китай составляет едва ли не главный стратегический вызов безопасности, поэтому, убежден, развитие отношений с Нью-Дели станет важным приоритетом внешней политики ключевых стран Запада, и Украине это нужно учитывать", — говорит Таран.

При этом он добавляет, что эмоции подсказывают что-то о морали и цинизме, но международная политика никогда не была о морали или справедливости, а только – о национальных интересах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Моди 23 августа прибыл в Киев, где заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом он заявил, что войну можно остановить исключительно по дипломатическому пути и призвал Киев и Москву к переговорам.




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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/pfbid02m2XV3KSTU8bqV9KXMwB3DjuCLgEdP4ciLuB8E5tsVwyed65sGR3rQcCXASSzRSwnl
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