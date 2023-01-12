Мобилизовать еще полмиллиона россиян технически невозможно, - политтехнолог

Призвать 500 тыс. на военную службу – это значит устроить страшную логистическую пробку, пояснил интернет-изданию "ГОРДОН" израильский политтехнолог Михаил Шейтельман, пишут "Комментарий".



в РФ не удастся мобилизовать 500 тыс. человек

О том, что Россия хочет мобилизовать еще 500 тысяч человек, заявляли в военной разведке Украины. Ее логичность опровергает живущий в Украине политтехнолог Шейтельман.

"Я думаю, что полмиллиона – это наши такие сказки легкие. Потому что это технически почти невозможно. Они ведь когда проводили мобилизацию 300 тыс., это была не случайная цифра. Это – мощность тренировочных лагерей. И мы видели, что они эти 300 тыс. с трудом осилили. Причем в значительной степени благодаря Беларуси", – сказал Шейтельман.

По его мнению, вместе с тем вся эта мощность показала, что вот 300 тыс. они тяжело переварили. Поэтому взять призвать 500 тыс. – это значит устроить своеобразную логистическую пробку. Неразрешимый. И предположил, что мобилизация в России будет "крутиться" около 300 тысяч.

"Но вопрос: сколько таких итераций можно допустить? Они не бесконечны. Две-три еще, думаю", – сказал политтехнолог.

Шейтельман говорит, что каждая новая волна мобилизации, скорее всего, будет сопровождаться массовым бегством русских мужчин за границу, как это было во время первой волны. По мнению аналитика, большинство выехавших (он оценил их количество в 80%) уже вернулись в Россию, потому что "у них не было запаса денег". "Они побегут назад. Это будет тот же миллион", – спрогнозировал он.

Как писали "Комментарии", Россия готовится пойти ва-банк: Данилов назвал дату. Секретарь СНБО Данилов рассказал, чего ждать годовщину войны. В Кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты" и символизм. 24 февраля 2023 года в Кремле прописана, как дата, когда Россия должна получить определенный успех и отчитаться перед своим обществом – зачем требовалась так называемая "военная спецоперация" и каков ее результат.



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