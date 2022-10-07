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Мобилизованные россияне начали массово пропадать на фронте: аудиоперехват ГУР

Оккупанты жалуются, что на фронте идут ожесточенные танковые бои

сегодня, 12:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские захватчики жалуются, что мобилизованные россияне начали массово пропадать на фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Мобилизованные россияне начали массово пропадать на фронте: аудиоперехват ГУР

Российские войска. Фото: из открытых источников

"60 человек пропали без вести... 65. Из них мобилизованных. Только приехали и на второй день пропали", — рассказывает оккупант жене.

Также он утверждает, что в зоне, где он воюет, идут ожесточенные танковые бои.

Стоит напомнить, ранее сообщалось, что в Украине ожидают приход 150 тысяч мобилизованных россиян, которые будут направлены на пополнение частей, понесших "безумные" потери в недавних сражениях.                                                                                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — как не дать Путину нанести ядерный удар по Украине – в чем важность заявления Зеленского.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент США Джо Байден заявил, что угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в войне против Украины является самой серьезной со времен кубинского ракетного кризиса. Он пояснил, что Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно отстают". Как оцениваете данное заявление и вообще реакцию США на российское бряцанье ядерным оружием? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

Также "Комментарии" писали - патриарх Кирилл призвал молиться за здоровье Путина в день его рождения.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/DefenceIntelligenceofUkraine/
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