Мобилизованные россияне начали массово пропадать на фронте: аудиоперехват ГУР

Российские захватчики жалуются, что мобилизованные россияне начали массово пропадать на фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"60 человек пропали без вести... 65. Из них мобилизованных. Только приехали и на второй день пропали", — рассказывает оккупант жене.

Также он утверждает, что в зоне, где он воюет, идут ожесточенные танковые бои.

Стоит напомнить, ранее сообщалось, что в Украине ожидают приход 150 тысяч мобилизованных россиян, которые будут направлены на пополнение частей, понесших "безумные" потери в недавних сражениях.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент США Джо Байден заявил, что угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в войне против Украины является самой серьезной со времен кубинского ракетного кризиса. Он пояснил, что Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно отстают". Как оцениваете данное заявление и вообще реакцию США на российское бряцанье ядерным оружием? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

Также "Комментарии" писали - патриарх Кирилл призвал молиться за здоровье Путина в день его рождения.

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