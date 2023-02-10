Мобилизированный россиянин скрылся с автоматом из воинской части в Луганской области

Российский военный, мобилизованный в армию, сбежал с воинской части и взял с собой автомат. Инцидент произошел на территории оккупированной Луганской области. Об этом сообщает Baza.

СМИ пишут, что с войны в Украине скрылся 42-летний Алексей из Санкт-Петербурга. Стало известно, что он 8 февраля самостоятельно покинул находящуюся в Луганской области воинскую часть российских оккупантов. Кроме того, он взял с собой автомат АК-74 и боекомплект.

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Перед бегством мобилизованный сказал своим товарищам, что собирается уехать домой через Ростовскую область России.

Следовательно, оккупанты подали его в розыск в Луганской области, а полиция в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мобилизованные россияне начали стрелять в воинской части по своим, убиты. В Белгородской области произошла стрельба в результате которой погибли 22 человека. Пока известно, что в одной из воинских частей Российской Федерации в Белгородской области была стрельба. Военные открыли огонь по своим соотечественникам, в результате которого были убиты 22 человека и еще 16 получили ранения. Также известна судьба начавших стрелять. Двое из них были убиты на месте инцидента, одному военному удалось скрыться. По предварительной информации столкновение произошло в 138-м мотострелковом батальоне, который проходил обучение в Белгородской области и планировал отправиться в Украину.

Также "Комментарии" сообщали о том, что мобилизованные россияне получили первые зарплаты . Путин обманул их. Женщины попавших под мобилизацию русских мужчин жалуются на копейки, которые они получили. Об этом сообщает один из местных ресурсов Башкирии, пообщавшийся с женами мобилизованных. Одна из дружин русских военных жалуется, что мужа мобилизовали 27 сентября, а 19 октября пришла зарплата, которая составляет 1,8 тысячи российских рублей. Жена Сергея Путенихина имеет троих детей и считает, что этих денег мало для жизни. В соцсети женщина выложила скриншот и написала саркастическое сообщение.