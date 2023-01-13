Мобилизация – защита от долгов: среди россиян уменьшилось количество живущих за чертой бедности

По данным Bloomberg Economics, увеличение социальных выплат, связанных с войной, повысило доходы беднейшего слоя населения России более чем вдвое выше уровня инфляции. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

Фото: https://pixabay.com/

Издание отмечает, что Россия выделяет около двух третей своего бюджета на оборону, безопасность и социальные программы, включая компенсацию за погибшего родственника в войне в Украине.



По словам специалиста по экономике российских регионов МГУ Наталии Зубаревич, беднейшие россияне воспринимают войну как быстрое спасение от долгов, которые не могут вернуть. "Люди часто идут на войну из-за бедности", – сказала она. – "Это способ освободиться". Вместе с тем, продолжает она, посыл для среднего класса звучит так: "До свидания, ребята, вы сами".

Как следствие – в России уменьшается количество граждан, живущих за пределом прожиточного минимума. Согласно последним статистическим данным за третий квартал, количество людей, живущих ниже официального прожиточного минимума, определяемого как доход ниже 186 долларов в месяц, уменьшилось на 700 000 за год.



Однако в целом население России за почти год после вторжения обнищало. Согласно данным государственного опросника, более трети населения стали больше экономить на продуктах питания, причем реальные доходы падали три четверти подряд.



"Люди в целом беднеют, но бедных становится меньше", — цитирует издание Евгения Гонтмахера, экономиста и бывшего чиновника.



По его словам, война ударила по кошелькам среднего класса, поэтому сейчас эта прослойка общества составляет не более 10% населения. Сотни тысяч людей, которые могли покинуть Россию, сбежали двумя волнами, часто оставляя имущество и работу.

Читайте также: в России увеличили призывной возраст и уменьшили количество льготников















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!