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Мобилизация – защита от долгов: среди россиян уменьшилось количество живущих за чертой бедности

Вместе с тем, сократилась численность тех, кого считают средним классом.

сегодня, 19:26
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Автор:

Давиденко Евгения

По данным Bloomberg Economics, увеличение социальных выплат, связанных с войной, повысило доходы беднейшего слоя населения России более чем вдвое выше уровня инфляции. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

Мобилизация – защита от долгов: среди россиян уменьшилось количество живущих за чертой бедности

Фото: https://pixabay.com/

Издание отмечает, что Россия выделяет около двух третей своего бюджета на оборону, безопасность и социальные программы, включая компенсацию за погибшего родственника в войне в Украине.

По словам специалиста по экономике российских регионов МГУ Наталии Зубаревич, беднейшие россияне воспринимают войну как быстрое спасение от долгов, которые не могут вернуть. "Люди часто идут на войну из-за бедности", – сказала она. – "Это способ освободиться". Вместе с тем, продолжает она, посыл для среднего класса звучит так: "До свидания, ребята, вы сами".

Как следствие – в России уменьшается количество граждан, живущих за пределом прожиточного минимума. Согласно последним статистическим данным за третий квартал, количество людей, живущих ниже официального прожиточного минимума, определяемого как доход ниже 186 долларов в месяц, уменьшилось на 700 000 за год.

Однако в целом население России за почти год после вторжения обнищало. Согласно данным государственного опросника, более трети населения стали больше экономить на продуктах питания, причем реальные доходы падали три четверти подряд.

"Люди в целом беднеют, но бедных становится меньше", — цитирует издание Евгения Гонтмахера, экономиста и бывшего чиновника.

По его словам, война ударила по кошелькам среднего класса, поэтому сейчас эта прослойка общества составляет не более 10% населения. Сотни тысяч людей, которые могли покинуть Россию, сбежали двумя волнами, часто оставляя имущество и работу.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-13/putin-buys-off-the-poor-writes-off-middle-class-with-war-budget
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