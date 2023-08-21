Мобилизация в Украине: верят ли украинцы в честность ВЛК

Недавно украинское общество шокировал случай, когда повестку вручили Борису Глушаку из Одесщины, который вероятно не был пригоден для мобилизации по состоянию здоровья. А медики на ВЛК подтвердили, что он может служить. Но мужчина умер, осознав, что он уедет на фронт. Появилась информация, что он скончался от сердечного приступа или у него случился приступ эпилепсии.

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

СМИ узнали, что 29-летний мужчина был родом из поселка Ширяево Одесской области. Он работал на рынке. 4 июня его похоронили. А прокуратура открыла уголовное производство.

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Односельчане рассказали, что Борис был человеком с инвалидностью с детства. Так что он никак не мог быть пригоден к службе.

После этого даже появилась информация о реформе ВЛК.

Компания Active Group провела социологическое исследование общественного мнения украинцев относительно доверия общества к ВЛК.

"Как вы считаете, оценивают ли объективно военно-врачебные комиссии здоровье мобилизованных",- спросили социологи.

Следовательно, 2,3% — верят, что полностью объективно; 14,8% – чаще объективно; 51,2% – чаще не объективно; 27,6% – всегда не объективно; 4,1% — затруднились ответить.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского из-за повестки . В городе Черкассы — скандальная ситуация по поводу избиения жителя города работниками Территориального центра комплектования. В соцсетях обнародован видеоролик, где утверждается, что представители ТЦК избили черкащанина после того, как пытались вручить последнему повестку.

На видеоролике снято, как военные говорят с гражданским. Через несколько секунд уже возникла потасовка. На видео нельзя установить, кто стал инициатором драки, но хорошо видно, как один из военных ударил горожанина в голову. Его коллеги держали его за руки, а когда он уже лежал на земле, его ударили еще раз ногой в голову.