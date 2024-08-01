Украинские силы продолжают нести значительные потери и страдать от истощения после двух с половиной лет тяжелых боев против превосходящих российских войск. По информации ABCnews, сейчас Украина сталкивается с проблемой нехватки солдат и трудностями в привлечении добровольцев в ряды Сил обороны.

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Один из самых больших вызовов для Украины состоит в том, что из-за дефицита личного состава боевые подразделения на линии фронта не могут осуществлять ротацию, что приводит к истощению украинских защитников. Это, в свою очередь, позволило России добиться определенного продвижения в Донецкой области в последние недели.

Журналисты отмечают, что одной из причин нежелания мужчин идти в армию является отсутствие возможности выбрать себе специальность, на которой они могли бы лучше помочь государству. В ответ на это в Украине была запущена система рекрутинга добровольцев, позволяющая мужчинам выбирать роль в армии, чтобы максимально эффективно использовать их навыки.

Кроме того, украинские власти некоторое время медлили с новым проектом о мобилизации из-за его непопулярности и желания сохранить молодежь, которая необходима для экономического будущего страны. Однако после вступления проекта в силу призыв начал давать результаты. Десятки тысяч украинцев были призваны, проходят базовую подготовку и этим летом должны пополнить ряды армии.

Однако вопрос мобилизации вызывает значительный общественный раскол. С одной стороны, гражданские видят видео, на которых работники ТЦК ловят мужчин на улицах, что подпитывает недовольство. С другой стороны, военные видят, как молодые мужчины пьют на улицах в Киеве и в других городах, что вызывает возмущение среди защитников страны. Это усугубляет общественный раскол, поскольку такие видео подпитывают тезис о том, что мобилизация нацелена на бедное население.

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