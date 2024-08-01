logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мобилизация в Украине открыла болезненный раскол в обществе: какие она обнаружила проблемы
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизация в Украине открыла болезненный раскол в обществе: какие она обнаружила проблемы

На фоне затяжной войны украинские мужчины столкнулись с болезненной дилеммой, пишут журналисты.

сегодня, 21:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

   Украинские силы продолжают нести значительные потери и страдать от истощения после двух с половиной лет тяжелых боев против превосходящих российских войск. По информации ABCnews, сейчас Украина сталкивается с проблемой нехватки солдат и трудностями в привлечении добровольцев в ряды Сил обороны.

Мобилизация в Украине открыла болезненный раскол в обществе: какие она обнаружила проблемы

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Один из самых больших вызовов для Украины состоит в том, что из-за дефицита личного состава боевые подразделения на линии фронта не могут осуществлять ротацию, что приводит к истощению украинских защитников. Это, в свою очередь, позволило России добиться определенного продвижения в Донецкой области в последние недели.

Журналисты отмечают, что одной из причин нежелания мужчин идти в армию является отсутствие возможности выбрать себе специальность, на которой они могли бы лучше помочь государству. В ответ на это в Украине была запущена система рекрутинга добровольцев, позволяющая мужчинам выбирать роль в армии, чтобы максимально эффективно использовать их навыки.

Кроме того, украинские власти некоторое время медлили с новым проектом о мобилизации из-за его непопулярности и желания сохранить молодежь, которая необходима для экономического будущего страны. Однако после вступления проекта в силу призыв начал давать результаты. Десятки тысяч украинцев были призваны, проходят базовую подготовку и этим летом должны пополнить ряды армии.

Однако вопрос мобилизации вызывает значительный общественный раскол. С одной стороны, гражданские видят видео, на которых работники ТЦК ловят мужчин на улицах, что подпитывает недовольство. С другой стороны, военные видят, как молодые мужчины пьют на улицах в Киеве и в других городах, что вызывает возмущение среди защитников страны. Это усугубляет общественный раскол, поскольку такие видео подпитывают тезис о том, что мобилизация нацелена на бедное население.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский рассказал, где враг бросает на прорыв свои наиболее опытные резервы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abcnews.go.com/International/ukraines-desperate-soldiers-spurs-exodus-young-men/story?id=112441257
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 20:42

Захищати країну повинні ті, кому є що захищати. І добровільно. Якщо немає бажаючих, то така ціна цій країні. Не можна ділити на сорта і ступінь важливості за віком. Ще й забагато блатних: попи юдеї багатодітні тощо. Та й потрібно розуміти, що це штучне юдейсько-путинське вторгнення. Його можна було уникнути на будь-якому етапі з 1991. Не було жодних підстав відокремлення. А, якщо зробили це, то не треба буро розкрадати та нахабно задирати сусідів. Треба було з турботою відноситись і до країни і один до одного.


Новости

Все новости