Мобилизация в Украине: можно ли рассчитывать на пополнение ВСУ украинцами из-за рубежа

Мобилизация 2024 года продолжается, и участник российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что не нужно принимать во внимание пополнение наших ВСУ армии гражданами, покинувшими территорию Родины.

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Ветеран в интервью "Фокусу" сказал, что нужно быть реалистом — у нашего государства "остался мобилизационный запас только из тех, кто все еще находится в Украине". По его словам, это могут быть сознательно оставшиеся на родной земле граждане и те, "кто не смог форсировать эту легендарную Тису (находится на украинско-румынской границе, — Ред.)".

Как утверждает собеседник, многие украинцы не понимают, что существует современный общественный договор – когда человек является гражданином страны, то рассчитывает на определенный пакет прав, использует их и должен свою страну защищать. "Эти вещи нельзя разрывать, они идут исключительно в одном пакете", – подчеркивает эксперт.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, и есть в бюджете деньги на мобилизацию . Чем ближе вступление в силу мобилизационных изменений (18 мая), тем больше дискуссий по усилению мобилизации. Территориальные центры комплектования (ТЦК) вряд ли справятся с наплывом тех, кому необходимо обновить учетные данные. Запрет консульских услуг тем, кто этого не сделает, находясь за границей, тоже вызывает кардинально разную реакцию. А объяснения директора департамента здравоохранения Минобороны Оксаны Сухоруковой о том, как теперь будут устанавливаться критерии "пригодности" для службы в армии, выглядят так, что пригодны будут почти все.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина , на сегодняшний момент довольно часто мобилизованный приходит в часть, где получает минимальный пакет обмундирования и... список на несколько страниц – того, что ему желательно докупить за свой счет.