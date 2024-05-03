Мобилизация в Украине: кто из чиновников получит бронь

После вступления в силу закона о мобилизации бронь от призыва в армию сохранят 100% чиновников категории А.

В Украине усиливают мобилизацию. Фото из открытых источников

По словам спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина, право на бронь также будут иметь 50% чиновников категорий Б и В.

"Пока будут забронированы государственные служащие категории А. Это председатели поселковых и городских советов, то есть люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления. Категории Б (главы департаментов и подразделений) и В (остальные чиновники) будут бронироваться на 50%", – рассказал Дмитрий Лазуткин.

По словам спикера, также отсрочку получат судьи, сотрудники Нацполиции и Нацгвардии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются на протяжении последних недель. Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить окупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак. Украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны. Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи. Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил.