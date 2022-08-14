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Мобилизация в Украине: кого сейчас набирают в ВСУ

В ВСУ объяснили, как дальше будут проводить мобилизацию в Украине

сегодня, 17:47 comments1301
Автор:

Кравцев Сергей
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Ситуация на средину лета кардинально отличается от той, которая была в конце февраля. ВСУ укомплектованы полностью. Если же говорить о наборе, то сейчас призывают людей только тех военных специальностей, которых больше всего не хватает. Как правило, доукомплектование проходит по территориальному принципу, но если в конкретном территориальном центре на учете нет представителей требуемой специальности, то их ищут в соседних. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "liga.net" рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Мобилизация в Украине: кого сейчас набирают в ВСУ

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Военный отметил, что всеобщая мобилизация в Украине может прекратиться только после того, как будет отменено военное положение. В первую очередь в ВСУ призывают людей, недостающих воинских специальностей. Если ВСУ несут больше потерь, темы мобилизации ускоряются, если меньше потерь, темпы мобилизации замедляются.

Горбач подчеркнул, что усложнение обстановки на фронте не приведет к срыву мобилизации. Задачи мобилизации будут достигнуты. 

Что касается плана мобилизации, то Роман Горбач отметил, что на сегодня все регионы выполнили поставленные планы на 100 и больше процентов. 

При этом начальник управления персонала штаба командования отметил, что число добровольцев, которые хотели идти служить снизилось, ведь подавляющее большинство таких людей уже с оружием в руках защищает Родину. Но в каждом территориальном центре есть списки из тех людей, которые добровольно готовы отправиться на фронт, чтобы защищать страну.

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Источник: https://www.liga.net/ua/society/articles/natsiya-pod-ugrozoy-otdyha-net-kak-idet-mobilizatsiya-i-kogda-voennye-vernutsya-s-fronta
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