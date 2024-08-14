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Мобилизация в оккупации: враг заставляет украинцев становиться на военный учет

На захваченных территориях россияне готовят масштабную мобилизацию

сегодня, 21:59
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Марьян Ощановский

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики проводят подготовку к мобилизации украинцев.

Мобилизация в оккупации: враг заставляет украинцев становиться на военный учет

В оккупации враг проводит мобилизацию. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет во фейковые военкоматы всех своих работников. В частности, владельцам необходимо предоставить списки тех, кто не имеет российского паспорта и, соответственно, не состоит на учете оккупантов.

В Центре сопротивления отметили, что, хотя и мобилизация официально в РФ не проводится, однако оккупанты активно вербуют новобранцев на свою войну. В частности, агитируют заключать контракты срочников и лица, на которых имеют рычаги влияния из-за уголовных дел и долгов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сообщил, что захваченные в плен российские военные выразили желание воевать на стороне Украины в российских добровольческих группировках. По его словам, российские добровольцы должны пройти проверки, чтобы попасть в ряды украинских сил.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что не секрет, что для Кремля украинцы не являются приоритетом, а потому гуманитарная помощь на временно оккупированных территориях имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время, потребности этнических россиян имеют большую приоритетность, поскольку в Кремле прекрасно понимают, что оккупированные территории – не Россия. Следовательно, отметили в Центре сопротивления, все гуманитарные грузы были перенаправлены на Курщину. Соответствующее решение Кремль объясняет якобы инициативой населения оккупированных территорий, а местным жителям отказывают в выдаче помощи. Зато их кормят обещаниями.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-vymagayut-vid-biznesu-postavyty-na-vijskovyj-oblik-usih-pratsivnykiv/
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