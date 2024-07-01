Мобилизация с новым подходом: предложение для украинцев за рубежом

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Черновалова Кристина
Украинцы, которые сейчас живут в Европе, скоро могуь получить предложение вернуться домой и помочь своей стране в боевых действиях. Роберт Бровди, известный как "Мадьяр", предлагает провести специальное обучение для украинцев прямо в Европе. О своей инициативе руководитель подразделение аэроразведки "Птицы Мадяра" рассказал в интервью "Армия TV"
Украинцам в Европе предложат новую программу мобилизации
После обучения украинцам предложат способ вернуться на родину и начать службу, соответствующую их навыкам и образованию.
Ранее “Комментарии” сообщали, что на Торецком направлении происходит что-то непонятное, отмечает политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Читайте также на портале “Комментарии” — На сегодняшний день нельзя сказать, что Украина или Россия ближе к тому, чтобы получить тотальное преимущество на фронте. Поэтому обе стороны ожидает "смертельное лето". В течение ближайших месяцев, вероятно, погибнут тысячи людей с обеих сторон, но ни одна из них, скорее всего, не сможет добиться решающего перелома.
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