Мобилизация с новым подходом: предложение для украинцев за рубежом

Украинцы, которые сейчас живут в Европе, скоро могуь получить предложение вернуться домой и помочь своей стране в боевых действиях. Роберт Бровди, известный как "Мадьяр", предлагает провести специальное обучение для украинцев прямо в Европе. О своей инициативе руководитель подразделение аэроразведки "Птицы Мадяра" рассказал в интервью "Армия TV"

Украинцам в Европе предложат новую программу мобилизации

"Мы создадим прецедент. Я предложу украинцам рекрутинг в Европе. Предложу, что мы дадим им базовый учебный курс прямо там в Европе, где они находятся. Познакомившись с ними таким образом, им раскроем обстоятельства того, что их ожидало бы в случае попадания в армию, и сами посмотрим, подходят ли они нам по общим критериям или нет", — сказал военный.

После обучения украинцам предложат способ вернуться на родину и начать службу, соответствующую их навыкам и образованию.

"Мы гарантируем, что они будут задействованы там, где могут быть наиболее полезны, и большинство из них будет работать вдалеке от линии фронта", — добавил он.

Ранее “Комментарии” сообщали, что на Торецком направлении происходит что-то непонятное, отмечает политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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