Шокирующие данные о событиях в Торецке: Теряем за дни то, что можно держать месяцами

На Торецком направлении происходит что-то непонятное, отмечает политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Торецк

"На Торецком направлении есть очередной про*б. Причем не по неожиданной, а по классической схеме. Но за последние 2 недели на направлении, где не оперирует особо мощное и особенно элитное формирование оккупантов, как-то такие попытки, в укрепленном районе, способном по идее держать удар усиленной группировки несколько месяцев, начинают напрягать. Терять в считанные дни то, что может держать оборону месяца... Торецкая агломерация такими темпами далеко не пойдет", — отметил Коваленко.

О сложной ситуации на Торецком направлении говорит также военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, в течение нескольких крайних суток передовые подразделения противника начали активные действия по направлениям Майорск – Северное, а также Майорск – Железное и восточная часть Южное – Северное.

"В результате чего смогли достичь успеха в тактической зоне обороны ВСУ, вклинясь в нее на глубину — до 2.6 км и по фронту — до 5.6 км... Причем, похоже, что в южной части этого вклинения, противник встретил минимальное сопротивление, образно говоря "проехавшись" по дороге севернее отвалов через наши передовые позиции (причем, даже на спутниковых снимках там виден обустроен опорный пункт) и заехав в с.Южное прямо по ул.Ленина и Красная, вплоть до ул.Харьковская и чуть не доехав до Социального городка", — написал в Фейсбуке Машовец.

По его словам, враг решил прорваться в Торецк с востока, чего, очевидно, наше командование, по всей вероятности, вообще не ожидало или упустило момент, когда российское командование решило "решать проблему Торецкая" другим путем, чем задумывалось с самого начала.

"Ну и в результате имеем то, что имеем", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о шокирующих данных о прорыве россиян в Торецке.



