Мобилизация с 20: Чмут объяснил, почему нужно идти на такой шаг

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Slava Kot
Ветерана АТО и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил о необходимости уменьшить возраст для мобилизации до 20 лет. По его словам, так Украина сможет победить Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Тараса Чмута в издании УП.
Тарас Чмут. Фото из открытых источников
Тарас Чмут считает, что Украина потеряла много времени, поэтому должна мобилизовать в армию с 20 лет. Иначе потери на войне окажутся напрасными.
Ветерана АТО отмечает, что "мы не эффективны", а, по его словам, неэффективная страна не сможет победить тоталитарную жесткую вертикаль принуждения, имеющую большие деньги и 150 млн человек.
На уточняющий вопрос нужно ли уменьшать мобилизационный возраст до 20, ведь не все, кто служит в Силах обороны, участвовали в боевых действиях, Чмут объясняет, что Украина без этого не сможет сделать необходимую ротацию и провести демобилизацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп назвал категорию, которая даст право на увольнение со службы в армии по собственному желанию.
Также "Комментарии" писали, что в Минобороны объяснили, почему отменили норму о демобилизации.
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