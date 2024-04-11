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Мобилизация с 20: Чмут объяснил, почему нужно идти на такой шаг

Тарас Чмут считает, что мобилизация в Украине должна начаться с 20 лет. В противном случае Украина не сможет победить Россию в войне.

сегодня, 14:32
Автор:
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Slava Kot
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Ветерана АТО и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил о необходимости уменьшить возраст для мобилизации до 20 лет. По его словам, так Украина сможет победить Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Тараса Чмута в издании УП.

Мобилизация с 20: Чмут объяснил, почему нужно идти на такой шаг

Тарас Чмут. Фото из открытых источников

Тарас Чмут считает, что Украина потеряла много времени, поэтому должна мобилизовать в армию с 20 лет. Иначе потери на войне окажутся напрасными.

"Я сейчас скажу ужасную фразу… но по моему мнению, мобилизация должна происходить с 20 уже. Мы слишком много потеряли времени. И если мы хотим выжить, как страна, мы должны повернуться к войне лицом. Иначе это все напрасно. Эти все сотни тысяч погибших, искалеченных, погибающих сегодня", — говорит Чмут.

Ветерана АТО отмечает, что "мы не эффективны", а, по его словам, неэффективная страна не сможет победить тоталитарную жесткую вертикаль принуждения, имеющую большие деньги и 150 млн человек.

На уточняющий вопрос нужно ли уменьшать мобилизационный возраст до 20, ведь не все, кто служит в Силах обороны, участвовали в боевых действиях, Чмут объясняет, что Украина без этого не сможет сделать необходимую ротацию и провести демобилизацию.

"Мы не найдем внутренний резерв, чтобы доукомплектовать части хотя бы до уровня 80%, мы не найдем внутренний резерв для того, чтобы провести нормальную ротацию для тех, кто сейчас воюет, хотя бы на уровне бригад, по отведению в тыл на несколько месяцев. Я уже не говорю о ротации и демобилизации воюющих", — сказал Чмут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп назвал категорию, которая даст право на увольнение со службы в армии по собственному желанию.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны объяснили, почему отменили норму о демобилизации.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZgM9ETtKC-0&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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