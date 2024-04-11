Мобилизация с 20: Чмут объяснил, почему нужно идти на такой шаг

Ветерана АТО и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил о необходимости уменьшить возраст для мобилизации до 20 лет. По его словам, так Украина сможет победить Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Тараса Чмута в издании УП.



Тарас Чмут. Фото из открытых источников

Тарас Чмут считает, что Украина потеряла много времени, поэтому должна мобилизовать в армию с 20 лет. Иначе потери на войне окажутся напрасными.

"Я сейчас скажу ужасную фразу… но по моему мнению, мобилизация должна происходить с 20 уже. Мы слишком много потеряли времени. И если мы хотим выжить, как страна, мы должны повернуться к войне лицом. Иначе это все напрасно. Эти все сотни тысяч погибших, искалеченных, погибающих сегодня", — говорит Чмут.

Ветерана АТО отмечает, что "мы не эффективны", а, по его словам, неэффективная страна не сможет победить тоталитарную жесткую вертикаль принуждения, имеющую большие деньги и 150 млн человек.

На уточняющий вопрос нужно ли уменьшать мобилизационный возраст до 20, ведь не все, кто служит в Силах обороны, участвовали в боевых действиях, Чмут объясняет, что Украина без этого не сможет сделать необходимую ротацию и провести демобилизацию.

"Мы не найдем внутренний резерв, чтобы доукомплектовать части хотя бы до уровня 80%, мы не найдем внутренний резерв для того, чтобы провести нормальную ротацию для тех, кто сейчас воюет, хотя бы на уровне бригад, по отведению в тыл на несколько месяцев. Я уже не говорю о ротации и демобилизации воюющих", — сказал Чмут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп назвал категорию, которая даст право на увольнение со службы в армии по собственному желанию.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны объяснили, почему отменили норму о демобилизации.



