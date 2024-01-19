Мобилизация осужденных: что об этом думают в ВСУ

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что мобилизация осужденных нужна. По его мнению, если грамотно организовать процесс, такие люди могут принести пользу на фронте. Об этом Жорин пишет в своем Telegram-канале, передает портал "Комментарии".

В Украине могут разрешить мобилизацию осужденных. Фото из открытых источников

"Если говорить о сидящих в тюрьме, вопрос сложный и организационно, и бюрократически. Конечно, просто раскинуть по подразделениям – идея так себе. А вот сформировать отдельные подразделения из тех, кто сейчас отбывает заключение, если ими будут командовать исключительно профессиональные военные, — такое может сработать. Кроме того, это должно быть в определенной степени ограничено по функционалу подразделения. Но результат при правильном подходе уверен, они смогут показать", — написал Максим Жорин.

Майор ВСУ подчеркнул, что нужно наконец-то дать возможность служить людям с непогашенной судимостью, которые в большинстве случаев находятся на испытательном сроке.

"Среди них достаточно людей, которые хотят воевать, но из-за непогашенной судимости их лишили права защищать свою страну. Мне кажется, нет лучшего варианта пройти этот испытательный срок, чем показать себя в армии", – добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство юстиции Украины наработало изменения в законодательство, которые дают право осужденным гражданам вступать в ряды украинской армии. Действующие нормы законодательства не разрешают осужденным присоединиться к ВСУ. В частности, такой возможности не имеют как те, кто сейчас отбывает наказание, так и те, кто уже отбыл наказание. Из-за норм действующего законодательства сотрудники ТЦК отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.

