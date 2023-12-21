Мобилизация еще 500 тысячи человек: Данилов рассказал, когда будет решение

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Кравцев Сергей
Вопрос мобилизации действительно активно обсуждался на четырех крайних заседаниях Ставки верховного главнокомандующего. В ближайшее время будет найдено решение по этому вопросу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО отметил, что во время каждой ставки президент Владимир Зеленский ставил "вопрос о справедливости".
По его словам, Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ предлагают свое видение, впрочем, окончательное решение по мобилизации 500 тысяч граждан должен принять парламент. Он отметил, что дискуссия не является простой, но озвученные цифры действительно нужны.
Кроме того, мобилизованных необходимо подготовить, и они должны четко понимать на какие сроки идут и когда у них будут отпуска и ротация.
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