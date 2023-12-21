Мобилизация еще 500 тысячи человек: Данилов рассказал, когда будет решение

Вопрос мобилизации действительно активно обсуждался на четырех крайних заседаниях Ставки верховного главнокомандующего. В ближайшее время будет найдено решение по этому вопросу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что во время каждой ставки президент Владимир Зеленский ставил "вопрос о справедливости".

"Чтобы у нас не было явлений, когда одни сейчас защищают страну, а другие находятся в других точках планеты, отдыхают на курортах, включая представителей власти. В данном случае 100% на том, на чем настаивает президент, — это, прежде всего, справедливость", — отметил Данилов.

По его словам, Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ предлагают свое видение, впрочем, окончательное решение по мобилизации 500 тысяч граждан должен принять парламент. Он отметил, что дискуссия не является простой, но озвученные цифры действительно нужны.

"Но речь идет не о ситуации сегодня на сегодня, а о том, что за определенный период времени, вероятно, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество граждан для защиты нашей страны", — отметил Данилов.

Кроме того, мобилизованных необходимо подготовить, и они должны четко понимать на какие сроки идут и когда у них будут отпуска и ротация.

"Именно об этом есть дискуссии на Ставке. Думаю, что в ближайшее время мы с вами найдем ответ на этот вопрос", — отметил секретарь СНБО.

Читайте также на портале "Комментарии" — что станет определяющим в 2024-м году: как переломить ход войны в нашу пользу.



