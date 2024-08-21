Мобилизация до 25 лет: нардеп заявил о "плохих новостях"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что провластная фракция "Слуга народа" отказывается ставить на голосование в Вероховной Раде законопроект о запрещении мобилизации лиц 18-25 лет.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
В своем телеграмм-канале Алексей Гончаренко критикует провластную партию за отказ от голосования законопроекта 11379-д, предусматривающего запрещение мобилизации в возрасте до 25 лет.
Также Гончаренко призвал давить и в социальных сетях писать всем народным депутатам "Слуги народа" призывы, чтобы законопроект о запрете мобилизации до 25 лет поставили на голосование.
Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко также подтверждает, что законопроект не включили в список проектов, которые Рада рассмотрит на этой неделе. По его словам, законопроект еще могут вынести на рассмотрение и во время голосования, уверен нардеп, что он наберет необходимое количество голосов.
Напомним, что из-за принятого нового закона о мобилизации образовалась коллизия, и мужчины, которым не исполнилось 25 лет и не проходили военную службу или не учились на военной кафедре, но были в свое время признаны ограниченно пригодными, могут быть мобилизованы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал главную причину того, почему военнообязанные становятся уклонистами.
Также "Комментарии" писали о том, что ветерану войны во время прохождения ВЛК врачи написали в документах, что он беремен.
Новости