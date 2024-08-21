logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мобилизация до 25 лет: нардеп заявил о "плохих новостях"
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизация до 25 лет: нардеп заявил о "плохих новостях"

В Украине могут мобилизовать военнообязанных в возрасте 18-25 лет, и народные депутаты отказывают голосовать за законопроект, исправляющий эту ситуацию.

сегодня, 08:57 comments1551
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что провластная фракция "Слуга народа" отказывается ставить на голосование в Вероховной Раде законопроект о запрещении мобилизации лиц 18-25 лет.

Мобилизация до 25 лет: нардеп заявил о "плохих новостях"

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

В своем телеграмм-канале Алексей Гончаренко критикует провластную партию за отказ от голосования законопроекта 11379-д, предусматривающего запрещение мобилизации в возрасте до 25 лет.

"Я боролся за этот законопроект, дожил, чтобы Комитет по нацбезопасности и обороне его поддержал, но теперь его снова блокируют. У меня нет слов, потому что это просто позор", — утверждает нардеп.

Также Гончаренко призвал давить и в социальных сетях писать всем народным депутатам "Слуги народа" призывы, чтобы законопроект о запрете мобилизации до 25 лет поставили на голосование.

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко также подтверждает, что законопроект не включили в список проектов, которые Рада рассмотрит на этой неделе. По его словам, законопроект еще могут вынести на рассмотрение и во время голосования, уверен нардеп, что он наберет необходимое количество голосов.

Напомним, что из-за принятого нового закона о мобилизации образовалась коллизия, и мужчины, которым не исполнилось 25 лет и не проходили военную службу или не учились на военной кафедре, но были в свое время признаны ограниченно пригодными, могут быть мобилизованы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал главную причину того, почему военнообязанные становятся уклонистами.

Также "Комментарии" писали о том, что ветерану войны во время прохождения ВЛК врачи написали в документах, что он беремен.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости