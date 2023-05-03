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Многочисленные жертвы в Херсоне: россияне обстреливают город

Десятки человек погибли или ранены в Херсоне, в результате обстрела со стороны оккупантов

сегодня, 20:02
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Автор:

Константин Куликов

18 человек погибли и 46 — ранены в результате сегодняшних массированных обстрелов Херсона и области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Офис генпрокурора. Россия обстреливает гипермаркет, супермаркеты, вокзал, заправку, машину скорой помощи. Угроза обстрелов сохраняется. Местные власти призывают людей оставаться дома или в укрытиях.

Многочисленные жертвы в Херсоне: россияне обстреливают город

Последствия обстрела Херсона

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, с утра 3 мая российские войска начали массово обстреливать город Херсон и населенные пункты области. По состоянию на 16:30, из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 – получили травмы разной степени тяжести.


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Также днем между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии РФ, чтобы обеспечить людей светом. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли. Утром от обстрела Дарьевской общины области погиб мужчина.

"Сегодня россияне обстреливают Херсон, общественную инфраструктуру, магазины. Есть погибшие, — написал в своем телеграмм-канала глава Офиса президента Андрей Ермак. - Они цинично убивают мирных людей – обычные террористы. Это зло нужно остановить. Деоккупация наших территорий, гарантии безопасности и вступление Украины в НАТО, наказание террористов. Только так завершим войну".

Кроме того, по данным Херсонской ОВА, российская авиация сегодня атаковала населенный пункт Кизомыс Белозерской громады. Враг выпустил по населенному пункту три управляемых авиабомбы. Из-за атаки полностью разрушены три жилых дома и поврежден газопровод. К счастью, в этом случае без пострадавших.

Тем временем, Зеленский отреагировал на покушение на Путина.

После атаки на Кремль российские депутаты разразились безумными угрозами.

А в Украине выступили против "третьего Минска".



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