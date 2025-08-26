logo

Много погибших и раненых: стало известно, где наступление РФ закончилось провалом
commentss НОВОСТИ Все новости

В ISW считают, что россияне провалили прорыв возле Доброполья и сосредоточились на другом направлении

В ISW считают, что россияне провалили прорыв возле Доброполья и сосредоточились на другом направлении

26 августа 2025, 11:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российское военное командование больше не предпринимает попытки использовать прорыв в направлении Доброполья для продвижения вглубь Украины. Российские захватчики переключилось на другие направления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Много погибших и раненых: стало известно, где наступление РФ закончилось провалом

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, недавние украинские продвижения в зоне прорыва указывают на то, что тактика инфильтрации российских подразделений провалилась, и оккупанты не смогли создать прочных позиций в зоне прорыва.

Кроме того, аналитики обращают внимание, что так называемые российские "военкоры" в последние дни существенно уменьшили победные сообщения о прорыве в районе Доброполья и переключились на освещение активности к северу, востоку и юго-западу от Покровска.

"Это еще раз свидетельствует о том, что российским войскам не удалось закрепиться и развить прорыв, и они переключают свое внимание непосредственно на Покровск", — отмечают в ISW.

Эксперты добавляют, российская тактика просачивания и низкая плотность живой силы вдоль фронта в направлении Покровска позволили российским войскам временно совершить ограниченный тактический маневр к востоку и юго-востоку от Доброполья, но неспособность России наладить логистику для поддержки и усиления передовых подразделений, действующих в зоне прорыва, ухудшила способность России расширять и развивать прорыв.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники продолжают проведение стабилизационных мероприятий Добропольском направлении. От врага зачищен ряд населенных пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли прорыв фронта в Украине: что ждать после Доброполья.




Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-25-2025
