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Мистика: в огне взрыва над Донецком появилась странная фигура

Вечером над Донецком раздался мощный взрыв, возможно, вследствие попадания в боеприпасы

4 июля 2023, 22:49
Автор:
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Константин Куликов
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Во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают "Комментарии".

Мистика: в огне взрыва над Донецком появилась странная фигура

Взрыв над Донецком

Местные жители предполагают, что один из мощных взрывов является результатом попадания в склад боеприпасов. В результате чего взрывная волна прошлась по городу, а во многих домах вылетели стекла.


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Наблюдатели также зафиксировали сам взрыв, напомнивший некоторым из них фигуру мужчины с поднятыми руками.

Между тем, ВСУ сообщили о возможной провокации рашистов на ЗАЭС. "По оперативной информации, сегодня, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, схожие на взрывные устройствам. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом дезинформируют российские СМИ и телеграмм-каналы", — сообщает в частности Генштаб ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Никакая провокация врага не пройдет", — также сказано в сообщении ВСУ.

Депутатам облсовета во Львове принесли повестки во время сессии. "Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили Повестки. Слава Украине!", — сообщил депутат.

А ученые назвали 5 продуктов, которые еще больше "поддадут жару". Когда на улице 30°С, единственное желание – хоть немного остыть. Но нередко мы допускаем ошибку и вместо того, чтобы освежиться, делаем себе еще хуже.





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