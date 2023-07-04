Мистика: в огне взрыва над Донецком появилась странная фигура

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают "Комментарии".

Взрыв над Донецком

Местные жители предполагают, что один из мощных взрывов является результатом попадания в склад боеприпасов. В результате чего взрывная волна прошлась по городу, а во многих домах вылетели стекла.

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Наблюдатели также зафиксировали сам взрыв, напомнивший некоторым из них фигуру мужчины с поднятыми руками.

Между тем, ВСУ сообщили о возможной провокации рашистов на ЗАЭС. "По оперативной информации, сегодня, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, схожие на взрывные устройствам. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом дезинформируют российские СМИ и телеграмм-каналы", — сообщает в частности Генштаб ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Никакая провокация врага не пройдет", — также сказано в сообщении ВСУ.



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