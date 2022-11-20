Мировая безопасность зависит от исхода войны в Украине – почему НАТО не должны допустить победы рф

Исход войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в 21 веке, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он также уверяет, что НАТО не ищет конфронтации с РФ, но продолжит помогать Украине. Как оцениваете данные заявления? Могут ли Запад, страны НАТО, приложить больше усилий для укрепления мировой безопасности, которую откровенно разрушает Россия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Война в Украине – не просто война Украины с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассуждает так:

"Министр обороны США прав. Война в Украине – не просто война Украины с Россией. Это война цивилизованного мира с тиранией. И от результатов этой войны зависит то, победит ли в глобальном измерении именно демократия, или же она потерпит поражение. Прав Остин и говоря о том, что последствия этой войны будут ощущаться на протяжении десятилетий. Тем более, если спрогнозировать, что РФ как тоталитарная недоимперия развалится, очевидно, что это будет самым мощным ударом по мировому тоталитаризму. И все другие тоталитарные режим, включая китайский, будут очень аккуратны в плане попыток повторить то, что делает Россия".

Что касается помощи Украине со стороны стран Запада и прочих партнеров – тут, по мнению Владимира Огрызко, видим половинчатое решение.

"Если бы НАТО было более активным, эта войны могла бы а) закончиться максимально быстро; б) дать толчок для будущего мирового переустройства. А так – всё, к сожалению, пролонгируется, тянется, тогда как ежедневно страшную цену за эту войну (прежде всего – человеческими жизнями) платит Украина", – отмечает экс-глава МИД.

Так что мы, продолжает он, безусловно, должны стучать во все западные двери, в первую очередь, американские, – с просьбой, а, возможно, и требованиями, резко усилить помощь, чтобы войну можно было завершить максимально быстро.

"Потому что именно военная победа Украины будет означать начало краха российского тоталитаризма, а фактически – российского фашизма, – уверен Владимир Огрызко. – Ведь то, что делает РФ в Украине, можно четко сравнивать с злодеяниями нацистов во время Второй мировой войны".

То, что раньше было очевидным, теперь приобрело признаки официальной или, по крайней мере, публичной позиции США

По мнению экс-дипломата, политического эксперта, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадима Трюхана, Ллойд Остин публично заявил, что и так все уже давно понимают.

"Суть в том, что, если путинская Россия оккупирует Украину, она не остановится – и пойдет дальше. Следовательно, Свободный Мир должен не допустить реализации такого сценария, предоставляя Украине достаточное количество оружия, амуниции, финансовых и других ресурсов", – поясняет эксперт.

И это, подчеркивает он, хороший месседж для Украины, Европы и мира.

"То, что раньше было очевидным, теперь приобрело признаки официальной или, по крайней мере, публичной позиции США, которые выражают обычно не только свое мнение, но и своих союзников", – акцентирует Вадим Трюхан.

Он предполагает, что после этого заявления наши американские партнеры несколько ускорят рассмотрение заявок Украины о предоставлении больших объемов оружия и боеприпасов. Речь, поясняет эксперт, идет, в частности, о системах ПВО/ПРО, военных самолетах, боевых дронах и бронетехнике.

"А то, что Ллойд сделал оговорку о недопущении втягивания НАТО в войну, не что иное, как очередная попытка успокоить широкую общественность. Чисто протокольное заявление, на которое особо не следует обращать внимание, – считает Вадим Трюхан. – Ведь в случае НАТО преимущественную силу имеет статья 5 Вашингтонского Договора, а не чисто политические или протокольные заявления чиновников, даже столь высокого ранга".

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