Мирный план РФ, который она передала США, может быть фейковым: что на это указывает

Так называемый мирный план России, который она передала Соединенным Штатам, является фейком, считает политолог Владимир Фесенко.

Переговоры Украины и РФ

Как подчеркивает эксперт, россияне ничего отдавать Украине не будут.

"Тем более предлагать общий контроль над Крымом. Это главный признак фейковости этой информации", – говорит Фесенко.

По его словам, никаких мирных переговоров сейчас нет, и к выборам в США они вряд ли начнутся.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на свои источники рассказал о так называемом "мирном плане", который Россия передала Соединенным Штатам, чтобы урегулировать военный конфликт с Украиной. В частности, согласно этому плану Украина якобы должна уйти из Донбасса, а за это РФ соглашается передать под контроль Киева Запорожскую АЭС, и подумает над передачей оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Также РФ якобы хочет, чтобы Украина гарантировала бесперебойную поставку воды в Крым, а РФ соглашается на общий украинский и российский контроль за территориями полуострова.

Кроме того, РФ хочет, что Украина отказалась от членства в НАТО и закрепила в Конституции свой внеблоковый статус. А вот против членства в ЕС Украины у России ничего нет против. Впрочем РФ все же хочет, чтобы в Украине провели "демилитаризацию" и радикально сократили количество войск и вооружений.

Именно это требование считает категорически неприемлемым эксперт Александр Кочетков. А вот обо всех других пунктах плана, по его словам, можно дискутировать. В частности, и о том, чтобы отказаться от Донбасса и от членства в НАТО, куда Украину и так не берут.



