Мирные переговоры Украины и РФ: в Госдепе оценили вероятность после слов Путина

Президент России продолжает на публике делать вид, что он всячески готов на мирные переговоры с Украиной, лишь бы прекратилась война, но на самом деле по указанию Кремля продолжаются убийства украинцев, продолжаются атаки на гражданские объекты в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин многое говорит, и оставлю по вашему усмотрению толковать, сколько из того является правдой и сколько – нет. Опять-таки, вполне понятно, что действия России не показывают никакой заинтересованности в достижении мира и завершении войны", — заявил Патель.

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При этом в Госдепе не видит никаких шагов со стороны России, что они готова завершить войну в Украине. Как и несколько месяцев назад, так и сейчас российские войска атакуют гражданскую и энергетическую инфраструктуру, жилые дома, медучреждения в Украине.

Ведант Патель подчеркнула, самое интересное, что африканской делегации, которая прибыла в Киев с мирной инициативой, пришлось сидеть в бомбоубежище из-за атаки российских войск, а на второй день отправиться в Россию, где Путин снова рассказывал, как он стремится к миру.

Читайте также на портале "Комментарии" — удивительный визит делегации "миротворцев" из ряда африканских стран в Киев, прошедший на фоне ракетного обстрела со стороны России и разворачивающегося украинского наступления, вызвал немало вопросов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что основной целью африканских визитеров было – приостановить действие ордера Международного уголовного суда (МКС) на арест президента РФ Владимира Путина. Сам путин, с которым представители Африки встретились в Питере 17 июня, на следующий день после их пребывания в Украине, традиционно грезил, что все свои преступления в Украине россия проводит согласно уставу ООН. О чем говорит этот африканский вояж? Может ли у его участников измениться впечатление об этой войне и адекватности путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



