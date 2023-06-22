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Мирные переговоры Украины и РФ: в Госдепе оценили вероятность после слов Путина

В Госдепе считают, что Путин не показывает заинтересованности в достижении мира, несмотря на свои слова

22 июня 2023, 07:25 comments2645
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Кравцев Сергей
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Президент России продолжает на публике делать вид, что он всячески готов на мирные переговоры с Украиной, лишь бы прекратилась война, но на самом деле по указанию Кремля продолжаются убийства украинцев, продолжаются атаки на гражданские объекты в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.

Мирные переговоры Украины и РФ: в Госдепе оценили вероятность после слов Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин многое говорит, и оставлю по вашему усмотрению толковать, сколько из того является правдой и сколько – нет. Опять-таки, вполне понятно, что действия России не показывают никакой заинтересованности в достижении мира и завершении войны", — заявил Патель.


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При этом в Госдепе не видит никаких шагов со стороны России, что они готова завершить войну в Украине. Как и несколько месяцев назад, так и сейчас российские войска атакуют гражданскую и энергетическую инфраструктуру, жилые дома, медучреждения в Украине.

Ведант Патель подчеркнула, самое интересное, что африканской делегации, которая прибыла в Киев с мирной инициативой, пришлось сидеть в бомбоубежище из-за атаки российских войск, а на второй день отправиться в Россию, где Путин снова рассказывал, как он стремится к миру.

Читайте также на портале "Комментарии" — удивительный визит делегации "миротворцев" из ряда африканских стран в Киев, прошедший на фоне ракетного обстрела со стороны России и разворачивающегося украинского наступления, вызвал немало вопросов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что основной целью африканских визитеров было – приостановить действие ордера Международного уголовного суда (МКС) на арест президента РФ Владимира Путина. Сам путин, с которым представители Африки встретились в Питере 17 июня, на следующий день после их пребывания в Украине, традиционно грезил, что все свои преступления в Украине россия проводит согласно уставу ООН. О чем говорит этот африканский вояж? Может ли у его участников измениться впечатление об этой войне и адекватности путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=McCz_NuX2qk
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Обсуждения

Харя Кришны

22 июня 2023, 09:09

Зараз війна йде по плану путіна, тобто затягується без якихось конкретних результатів. Заходу здається, що ми знекровлюємо росію, а путін економить сили до наступних політичних змін на Заході.


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